صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في Brand Overflow لتحسين أداء موقعك مع خصم 92%

اشترك مدى الحياة في أداة (Brand Overflow) لضبط معايير تحسين محركات البحث في موقعك Brand Overflow SEO Rank & Keyword Tool: Lifetime Subscription.

يعتبر ( تحسين محركات البحث ) SEO من أهم إستراتيجيات التسويق الرقمي التي تساعدك على جلب الزوار إلى موقعك، وخصوصًا الزوار المهتمين بمنتجاتك أو الخدمات التي تقدمها، حيث تعمل خوارزميات محركات البحث على فهرسة المواقع وترتيبها في نتائج البحث لجلب المزيد من الزوار إلى هذه المواقع أثناء بحثهم على الإنترنت عن منتج أو خدمة بكلمات أو عبارات معينة.

إذا كان لديك موقع على الإنترنت يمثل عملك، فمن الأفضل أن تكون على دراية بأساسيات تحسين محركات البحث لتتمكن من متابعة مستوى أداء الموقع، والتواصل بشكل أفضل مع مسؤول التسويق الرقمي الذي ينفذ خطط الترويج لموقعك.

تتيح لك أداة (Brand Overflow SEO Rank & Keyword) زيادة عدد الزوار لموقعك على الإنترنت والحصول على رؤية تحليلية لأداء الموقع. ما عليك سوى إدخال بعض المصطلحات ذات الصلة بنشاطك التجاري، وستقوم الأداة بجمع هذه المصطلحات في مكتبة من الكلمات المفتاحية المصنفة حسب توجهات الزيارات وحجمها، ومتوسط ​​تكلفة النقرة للإعلانات التي تستخدم هذه المصطلحات حاليًا.

وباستخدام تحليل شامل للكلمات المفتاحية يمكنك العثور على كلمات مفتاحية متشابهة وذات صلة تتكامل بسهولة ومباشرة في أي مكان على موقعك. بالإضافة إلى ذلك؛ تتكامل أداة (Brand Overflow) مع أداة جوجل (Google Keyword Planner) مما يوفر لك تحليلات محلية محدثة يوميًا حتى تتمكن من معرفة أداء (تحسين محركات البحث) SEO في أي مدينة أو بلد حول العالم.

يُعتبر استخدام الكلمات المفتاحية المناسبة أمرًا مهمًا لتعزيز ترتيب موقعك في محرك بحث جوجل كما أن ظهورك في الصفحة الأولى مهم جدًا نظرًا لأن أكثر من 75% من مستخدمي الإنترنت لا يتجاوزون الصفحة الأولى من نتائج البحث.

يتيح لك الاشتراك في خطة ( Brand Overflow Lifetime Pro Plan ) الوصول إلى 50 كلمة مفتاحية مضمونة لزيادة عدد الزيارات لموقعك.

تحديثات يومية لترتيب ظهور موقعك في محركات البحث.

استخدام غير محدود للأداة.

إضافة عدد غير محدود من المستخدمين.

الوصول إلى فلاتر قوية لتصنيف البيانات.

الحصول على تقارير ديناميكية قابلة للمشاركة.

الحصول على تقارير بتنسيق PDF، وميزات (SERP) التفصيلية.

توفر دعمًا فنيًا عبر البريد الإلكتروني على مدار الساعة، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة.

مدة الاشتراك: مدى الحياة .

الحد الأقصى لعدد الأجهزة: جهاز واحد.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: سطح المكتب.

تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

السعر الأصلي قبل الخصم: 540 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.