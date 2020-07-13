جيمي ويلز.. مؤسس ويكيبيديا

جيمي ويلز‏ (Jimmy Wales) هو رجل أعمال أمريكي مبادر على الإنترنت وشريك في إنشاء ويكيبيديا، ولد جيمي ويلز في هنتسفيل في ولاية ألاباما في الولايات المتحدة الأمريكية، وتلقى تعليمه في مدرسة خاصة صغيرة، ثم حصل على البكالوريوس والماجستير في التمويل، وبينما كان في الدراسات العليا بالجامعة قام ويلز بالتدريس في جامعة ألاباما وجامعة إنديانا.

في عام 1994 عمل جيمي ويلز في (Chicago Options Associates)، وهي شركة متخصصة في خيارات التداول والعقود الآجلة، تأسست في عام 1987.

في عام 1995، عندما كان جيمي ويلز يعمل في القطاع المالي، أصبحت شركة (Netscape) عامة، وكان ويلز رجل المالية النموذجي، وقد ألهمه الاكتتاب الناجح لشركة (Netscape) ليصبح رائد أعمال عبر الإنترنت.

على الرغم من محاولته الفاشلة لجعل (Bornis) – بوابة ويب تضم حلقات الويب التي أنشأها المستخدم – شركة ناجحة، فقد جمع رأس مالٍ كافٍ لتمويل مشروع أحلامه، حيث كان يحلم بإنشاء موسوعة عبر الإنترنت.

في أوائل التسعينات، صادف ويلز (لاري سانجر) أثناء إدارة مجموعة مناقشة عبر الإنترنت ركزت على فلسفة الموضوعية، حيث استمرت مناقشاتهم حول مواضيع الفلسفة وفكرة الموسوعة على الإنترنت لسنوات قليلة، وعندما بدأ جيمي ويلز في مشروع أحلامه بعد عام 1995، وظف (لاري سانجر) في منصب (رئيس التحرير) وأطلقوا اسم (Nupedia) على الموسوعة التي تم إطلاقها في شهر مارس من عام 2000، وكان القصد من (Nupedia) هو نشر مقالات من قبل المحترفين حول مواضيع متنوعة وتحقيق الدخل عبر بيع الإعلانات.

كان لدى (Nupedia) عجز كبير عندما يتعلق الأمر بعملية المراجعة (من نظير إلى نظير). حيث لم تسمح عملية المراجعة الصارمة بأي مجال للتعاون بشأن المحتوى مع عامة الناس، واعتبر جيمي ويلز ذلك مشكلة، ومع استمرار الترهيب في تقديم المقالات والخوف من ردود الفعل من المجتمع الأكاديمي لم يكن الحال ممتعًا للكتاب المتطوعين، وتباطأت عملية النشر، حيث أدى هذا الأمر إلى مناقشة فكرة دمج وظائف برنامج (Wiki) الذي سيتيح لأي شخص على الإنترنت تحرير المقالات على (Nupedia)، حيث إذا تم تنفيذ ذلك، فسيتم تسريع وقت النشر.

بدأت ويكيبيديا كأداة في (Nupedia)، لكن المحررين الخبراء في (Nupedia) كانوا متشككين في خلط المحتوى الذي كتبه عامة الناس والخبراء، حتى جيمي ويلز لم يكن متأكدًا إلى أين ستقودهم هذه المبادرة.

بسبب رد الفعل العكسي الذي واجهه محررو (Nupedia)، بدأ مشروع (wiki) – أطلق عليه لاري سانجر ويكيبيديا – على نطاق منفصل، وفي غضون عام، تفاجأ جيمي ويلز ولاري سانغر بعدد المقالات على ويكيبيديا.