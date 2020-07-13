جوجل تُسرب صورة هاتفها المرتقب Pixel 4A

نشرت شركة جوجل بنفسها صورة لهاتفها الذكي المرتقب (بكسل 4أي) Pixel 4A عبر متجرها الخاص بكندا، ويبدو أن ذلك حدث عن طريق الخطأ.

وكتبت عملاقة التقنية الأمريكية في الصفحة التي نُشرت فيها صورة الهاتف: (نست واي فاي) Nest Wifi، ولكن الصورة كانت للهاتف وليس لأي من أجهزة (نست).

وتتماشى الصورة المنشورة مع العديد من التسريبات التي نُشرت خلال الأشهر الماضية، ولكن نشر الصورة من جوجل مباشرةً يعني أن الإعلان عن (بكسل 4أي) قد أصبح وشيكًا.

ومن الملاحظ أن شاشة الهاتف في الصورة احتوت تاريخ 12 أيار/ مايو ما يعني أن الشركة كانت تعتزم الإعلان عنه خلال مؤتمر المطورين السنوي الخاص بها Google I/O الذي أُلغي لهذا العام بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

ويبدو الهاتف الظاهر في الصورة مع جسم أسود مطفي، وزر طاقة باللون الأزرق، بالإضافة إلى كاميرا خلفية واحدة في نظام مربع الشكل. كما يظهر أن الهاتف سيأتي مع منفذ لسماعات الأذن في الأعلى.

وكان الهاتف قد حصل خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي على ترخيص من هيئة الاتصالات الفيدرالية Federal Communications Commission الأمريكية، وذلك في إشارة أخرى إلى أن إطلاق أصبح وشيكًا.

يُشار إلى أن شركة جوجل كانت قد أطلقت العام الماضي نسخة A من هاتف (بكسل 3)، وستستمر على ذلك خلال العام الحالي، ويُنتظر الإعلان الإصدار الرئيسي (بكسل 5) Pixel 5 في وقت لاحق من العام الحالي. ولكن يُتوقع أن تتخلى الشركة عن طراز (بكسل 5 إكس إل) Pixel 5 XL من الهاتف.