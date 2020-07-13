جوجل تتعهد باستثمار 10 مليارات دولار في الهند

قالت شركة جوجل اليوم الاثنين: إنها ستنفق نحو 10 مليارات دولار في الهند على مدى السنوات الخمس إلى السبع القادمة من خلال استثمارات الأسهم والعلاقات، مما يمثل أكبر تعهد لها بسوق يشهد نموًا كبيرًا لها.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية أن الاستثمارات ستجري من خلال ما يسمى بـ (صندوق الرقمنة)، مما يسليط الضوء على تركيز جوجل على الوتيرة السريعة لنمو التطبيقات والأنظمة الأساسية للبرامج في الهند، التي تعد أحد أكبر أسواق خدمات الإنترنت في العالم.

وقال (سوندار بيتشاي) – الرئيس التنفيذي لشركة (ألفابت)؛ وهي الشركة الأم لجوجل – في بث عبر الإنترنت خلال حدث (جوجل من أجل الهند) Google for India السنوي: “سنفعل ذلك من خلال مزيج من الاستثمارات في الأسهم، والشراكات، والاستثمارات التشغيلية، والبنية التحتية والنظام البيئي”. وأضاف: “هذا انعكاس لثقتنا في مستقبل الهند واقتصادها الرقمي”.

وبالفعل، دخلت جوجل في بعض الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الشركات الهندية الناشئة مثل تطبيق التسليم المحلي Dunzo. وأبلغ بيشاي وكالة رويترز في مقابلة أن جوجل ستركز – إلى جانب الاستثمارات عبر الصندوق – على مجالات، مثل: الذكاء الاصطناعي، والتعليم في الهند.

يُشار إلى أن بيتشاي – الهندي المولد – انضم إلى جوجل في عام 2004، ويُنسب إليه الفضل في إنشاء متصفح (كروم) Chrome. وقد حل محل (لاري بيج) أحد مؤسسَي الشركة، كرئيس تنفيذي لشركة ألفابت في العام الماضي.

وقال وزير التقنية الهندي (رافي شانكار براساد) في الحدث: “إن سوندار بيتشاي، الذي يرأس جوجل، هو رمز قوي جدًا للإمكانات الإبداعية للموارد البشرية في الهند”.

وقال مسؤول تنفيذي آخر في جوجل – المالكة لنظام تشغيل الأجهزة المحمولة أندرويد الذي يُشغِّل معظم الهواتف الذكية في الهند التي يبلغ عددها نحو 500 مليون: إنها ستواصل العمل مع الشركات المصنعة لبناء أجهزة منخفضة التكلفة حتى يتمكن المزيد والمزيد من الأفراد من الوصول إلى الإنترنت.