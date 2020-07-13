جهاز تتبع العين من Tobii يحسن مهارات اللاعبين

ساعدت تقنية تتبع العين الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية، مثل التوحد وإصابات الدماغ الرضية والتصلب الجانبي الضموري، على التواصل مع الآخرين.

وتقدم شركة (توبي) Tobii السويدية، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تتبع العين، هذه الأنواع من الأجهزة للاستخدام الطبي والاعبين الذين يستخدمون التكنولوجيا لاكتشاف المكان الذي يبحثون عنه أثناء لعب الألعاب السريعة الخطى، مثل (Fortnite) و (League of Legends).

وأصدرت توبي في شهر يونيو جهازها الجديد المسمى (Tobii Eye Tracker 5) بسعر يصل إلى 229 دولارًا.

ويستخدم الجهاز خوارزمية لتتبع أنماط العين باستخدام الكاميرا، مما يمكن البرنامج من تحديد اتجاه نظرة اللاعب وأنماط السلوك مع مرور الوقت.

كما يمكن للجهاز تتبع عيون اللاعبين واتجاه رؤوسهم ومساعدتهم على تحديد مكان بقعهم العمياء، مما يساعد في ألعاب، مثل (Counter-Strike: Global Offensive) وغيرها.

وسجلت الشركة إيرادات قدرها 163 مليون دولار في عام 2019، بزيادة 9 في المئة عن العام السابق.

ويجب أن يكون جهاز (Tobii Eye Tracker 5) – الذي يتضمن سلسلة من المستشعرات وكاميرتين – متصلاً مغناطيسيًا أو مثبتًا على شاشة بكابل USB متصل به، مما يسمح له بتسجيل نظرك من خلال مطالبتك بالتحديق في نقاط محددة على الشاشة.

ويهدف الجهاز إلى مساعدة الأشخاص على تحسين مهاراتهم في الألعاب، حيث يتكامل (Tobii Eye Tracker 5) مع (Mobalytics)، وهو تطبيق تدريب للاعبين للعبة (League of Legends).

ويستخدم (Mobalytics) البيانات التي يتم جمعها من جهاز توبي لتتبع العين من أجل تحديد كون المستخدم يحدق طويلاً في المكان نفسه على الشاشة.

ويساعد توصيل أداة تعقب العين باللعبة على تحسين أسلوب اللعب، ولو بهامش صغير، وعندما تنظر إلى الشاشة باستخدام متعقب العين، تطفو فقاعة تمثل النقطة المحورية بالنسبة للاعب عبر الشاشة.

وتدور تلك الفقاعة حول الشاشة لتذكير اللاعب بإبقاء عينيه على اللعبة، مما يشجع على اللعب بشكل أفضل.

ويستخدم لاعبو الرياضة الإلكترونية المحترفون تقنية تتبع العين، ويأخذون البيانات الأولية ويفسرونها لبناء إستراتيجيات أكثر فعالية للفوز بالبطولات.

وتُستخدم أجهزة تتبع العين من توبي في اللعب التنافسي مع ألعاب، مثل (Counterstrike) و (PlayerUnknown’s Battlegrounds)، وتحاول الشركة إضافة المزيد من الألعاب لتتوافق مع جهازها.

وتستعد شركة (Ubisoft) في وقت لاحق من هذا العام لإطلاق لعبة (Watchdogs: Legion)، وهي لعبة جديدة ستدعم جهاز تتبع العين من (Tobii).