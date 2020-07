تيسلا تلغي أرخص نموذج من سيارة Model Y

ألغت شركة صناعة السيارات الكهربائية (تيسلا) Tesla أرخص نموذج من سيارة (Model Y)، وقال (إيلون ماسك) Elon Musk: إن المدى سيكون منخفضًا جدًا، لكن لا يزال صانع السيارات يخطط لإصدار نموذج بسعر أقل في غضون بضعة أشهر.

ومن المعروف على مر السنين أن شركة تيسلا غالبًا ما تغير تكوينات السيارة طالما أنها ما تزال تصنعها ضمن خطوط الإنتاج.

وانتقلت شركة صناعة السيارات من استخدام سعة الكيلو واط الساعي لتحديد مواصفات السيارة وفقًا لسعة البطارية إلى استخدام مصطلحات، مثل المدى القياسي والمدى القياسي الإضافي والمدى الطويل ومصطلحات أخرى لتمثيل النماذج المختلفة.

وعندما أطلقت تيسلا إصدار (Model Y) في شهر مارس 2019، أدرجت الشركة 4 نماذج مختلفة من سيارتها الكهربائية: نموذج المدى القياسي ونموذج المدى الطويل ونموذج المحرك المزدوج AWD مع بطارية طويلة المدى ونموذج الأداء مع بطارية طويلة المدى.

واستندت هذه التكوينات إلى تكوينات (Model 3) في ذلك الوقت، لكن تيسلا قامت منذ ذلك الحين بتحديث تكوينات (Model 3).

وبالنظر إلى وعدها الطويل بإطلاق (Model 3) مقابل 35 ألف دولار، فقد أتاحت تيسلا نموذج المدى القياسي، لكنه غير مدرج في أي مكان.

وصنعت الشركة نموذجًا جديدًا من (Model 3) يحمل اسم نموذج المدى القياسي الإضافي، بحيث يمتلك هذا النموذج مدى أطول قليلاً ويبدأ من 38 ألف دولار.

وقبل إطلاق (Model Y)، ذكرت تيسلا أن النماذج المختلفة من هذه السيارة الكهربائية ستكون أغلى بنحو 5 آلاف دولار بالمقارنة مع النماذج نفسها من (Model 3).

ومنذ بدء الطلبات الفعلية والتسليمات لسيارة (Model Y) في شهر مارس 2020، قدمت تيسلا نموذجين فقط من السيارة الكهربائية: نموذج المحرك المزدوج البعيد المدى ونموذج الأداء.

وكان من المتوقع إصدار نموذج المدى القياسي أو على الأقل نموذج المدى القياسي الإضافي المشابه لنموذج (Model 3).

ومع ذلك، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة عبر منصة تويتر أن تيسلا لن تبيع هذه النماذج، وتحدث ماسك بدلًا من ذلك عن إطلاق تيسلا لنموذج جديد يسمى المدى الطويل RWD، الذي سيصبح أرخص نماذج (Model Y).

وعند إطلاق (Model 3) لأول مرة في عام 2017، كانت تيسلا تبيع السيارة بنموذج المدى الطويل RWD، لكنها أوقفته لاحقًا، وتم إطلاقه حديثًا في الصين بعد أن بدأت تيسلا الإنتاج في مصنع (Gigafactory Shanghai)، لكنه غير متوفر في أي مكان آخر.

ويبدو أن الشركة تخطط الآن لتقديم النموذج نفسه من سيارة (Model Y) في غضون بضعة أشهر، وأشار ماسك إلى أن السعر يبلغ نحو 45 ألف دولار، وذكر أيضًا أن المدى يجب أن يكون أعلى بكثير من 300 ميلًا.

We have reduced pricing on Model Y LR dual motor & will offer a LR single motor Y in a few months, which improves affordability, while still keeping the product excellent

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2020