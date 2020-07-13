انخفاض شحنات الهواتف الذكية في الصين

انخفضت شحنات الهواتف الذكية في الصين في شهر يونيو بنسبة 16.6 في المئة على أساس سنوي و 15.2 في المئة على أساس شهري، وذلك وفقًا لبيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT)، وهي مؤسسة فكرية مدعومة من الدولة.

وتشير الأرقام إلى أن الطلب على الهواتف الذكية في الصين لا يزال ضعيفًا، وذلك بالرغم من تعافي البلاد من جائحة الفيروس التاجي، الأمر الذي لا يبشر بالخير بالنسبة لشركة آبل ومنافسيها المحليين، مثل هواوي.

وشحنت شركات تصنيع الهواتف 28.63 مليون هاتف في شهر يونيو، بانخفاض من 32.7 مليون في شهر يونيو 2019.

ويأتي ذلك بعد انخفاض مماثل في شهر مايو، عندما انخفضت الشحنات بأكثر من 10 في المئة سنويًا، من 36.4 مليون في شهر مايو 2019 إلى 32.6 مليون بعد عام واحد.

وواصلت العلامات التجارية المحلية في البلاد السيطرة على شحنات الهواتف في شهر يونيو، حيث بلغ عدد الهواتف التي صنعتها الشركات المصنعة الصينية 27.28 مليون وحدة، بانخفاض 16.5 في المئة على أساس سنوي و 11.9 في المئة على أساس شهري.

وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT) في شهر أبريل، بعد الركود في الأشهر السابقة بسبب الأزمة الصحية، أن شحنات الهواتف الذكية نمت بنسبة غير متوقعة تصل إلى 17 في المئة سنويًا.

واقترحت القفزة في ذلك الوقت إمكانية حدوث انتعاش في العلامات التجارية للهواتف الذكية في الصين، التي تصارعت لسنوات مع تقلص النمو في الوطن الأم.

وتُعد الصين واحدة من الدول القليلة التي أُعيد فيها فتح منافذ البيع بالتجزئة بالكامل تقريبًا بعد فترة الإغلاق التي تزامنت مع انتشار (COVID-19).

كما أظهرت البيانات أن الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) قد زادت بنسبة 12 في المئة بالمقارنة مع شهر مايو لتصل إلى 17.51 مليون وحدة في شهر يونيو.

وشكلت الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) ما نسبته 61.2 في المئة من إجمالي الشحنات في شهر يونيو.

وبلغ إجمالي الشحنات في النصف الأول من العام الحالي 153.07 مليون هاتف محمول، بانخفاض قدره 17.7 في المئة على أساس سنوي، وكان نصيب الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) نحو 63.60 مليون، أو 41.5 في المئة.

وتم إصدار 47 نموذجًا جديدًا من الهواتف المحمولة في الصين خلال شهر يونيو، منها 24 نموجًا داعمًا لشبكات (5G).

وتتوقع (CAICT) أن يرتفع إجمالي شحنات الهواتف الداعمة لشبكات الجيل الخامس (5G) في البلاد إلى 180 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2020.