أوبو تتيح شحن هاتفك في 15 دقيقة مع حل الشحن السريع 125 واط

تعد تقنية الشحن من شركة أوبو (Oppo’s 65W SuperVOOC 2.0) هي الأسرع في السوق حاليًا، حيث يمكنك أن تشحن بطارية (4000 mAh) في 30 دقيقة فقط، وإذا لم يكن هذا سريعًا بما يكفي بالنسبة لك، فقد أكدت شركة أوبو أنها ستطلق حل الشحن السريع (125W) في 15 يوليو، ونشرت أوبو إعلانًا تشويقيًا لتقنية الشحن السريع القادمة على تويتر.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ

— OPPO (@oppo) July 13, 2020