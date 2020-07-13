أوبو تتيح شحن هاتفك في 15 دقيقة مع حل الشحن السريع 125 واط

تعد تقنية الشحن من شركة أوبو (Oppo’s 65W SuperVOOC 2.0) هي الأسرع في السوق حاليًا، حيث يمكنك أن تشحن بطارية (4000 mAh) في 30 دقيقة فقط، وإذا لم يكن هذا سريعًا بما يكفي بالنسبة لك، فقد أكدت شركة أوبو أنها ستطلق حل الشحن السريع (125W) في 15 يوليو، ونشرت أوبو إعلانًا تشويقيًا لتقنية الشحن السريع القادمة على تويتر.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ — OPPO (@oppo) July 13, 2020

لا نتوقع أن تعلن شركة أوبو عن هاتف ذكي جديد يتميز بشحن سريع بقدرة 125 واط في 15 يوليو، ومع ذلك، قد نحصل على جدول زمني لمعرفة متى سيتم إطلاق التكنولوجيا تجاريًا. والأهم من ذلك، سنرى أخيرًا كيف تخطط الشركة لتطبيق الحل على الهواتف الجديدة.

كما أعلنت (Vivo)، العلامة التجارية الشقيقة لعلامة أوبو Oppo، أيضًا عن حل شحن سريع (120 واط) قادم لمجموعة هواتف (Iqoo)، ووفقًا لشركة (Vivo)، ستطلق الشركة قريبًا هاتفًا يحمل علامة (Iqoo) مع تقنية الشحن الجديدة. وتدعي الشركة أن الجهاز قادر على الوصول إلى شحن 50 في المئة في خمس دقائق فقط و 100 في المئة خلال 15 دقيقة. هذا على الأرجح الأمر ذاته بالنسبة لشاحن أوبو القادم بقوة 125 واط، على الرغم من أنه قد يكون أسرع قليلاً.

في حين أن سرعة الشحن 100 واط وما فوقها قد تبدو رائعة، إلا أنها قد تكون لها عيوبها، ففي وقت سابق من هذا العام أدرجت شركة شاومي العديد من الصعوبات التقنية مع الشحن السريع 100 واط، مثل التدهور الكبير للبطارية بمرور الوقت والسلامة والمزيد.

في الواقع، عندما قامت شركة أوبو باختبار بطارية (4000mAh) الخاصة بهاتف (Reno Ace 2) مع الشحن السريع بقدرة 65 واط، وجدت أن سعة البطارية انخفضت إلى 91 في المئة بعد 800 دورة شحن. على الرغم من أن ذلك ليس سيئًا على الإطلاق، إلا أن زيادة سرعات الشحن إلى 100 واط وما فوق قد يؤدي أيضًا إلى تسريع تدهور البطارية.

ومع ذلك، نأمل أن يعمل مصنعون مثل أوبو و(Vivo) على حل جميع هذه المشاكل قبل طرح حلول الشحن السريع في السوق.