آيفون 12 قادم مع حجم بطارية مخيب للآمال

لا تقوم شركة آبل بوضع بطاريات ضخمة في هواتفها، ويبدو أن ذلك لن يتغير في سلسلة هواتف آيفون 12 ويبدو أن هذه البطاريات قد تكون أصغر من في مجموعة (iPhone 11).

رصد موقع (MySmartPrice) شهادات أمان لثلاث بطاريات جديدة من آبل، من المحتمل أن تكون مخصصة لمجموعة هواتف آيفون 12، في قواعد بيانات الأمان في كوريا و(3 C) في الصين و(UL Demko) (وكالة إصدار الشهادات الدنماركية).

تحمل البطاريات المعنية أرقام (A2471 و A2431 و A2466)، مع وجود (A2471) على 2222 ميلي أمبير في الساعة، وهو الحجم الذي يعني على الأرجح أنه مخصص لهاتف آيفون 12 الذي يُشاع أن بطاريته ستأتي بحجم 5.4 بوصات، في حين أن رقم (A2431) هو 2775 ميلي أمبير في الساعة، مما يجعل هذه البطارية تناسب بشكل منطقي كل من آيفون 12 ماكس وآيفون 12 برو – كلاهما يشاع أنه يحتوي على شاشات بحجم 6.1 بوصات.

أما الرقم (A2466) فيشير إلى بطارية بسعة (3،687) ميلي أمبير في الساعة، ومن المحتمل أن تكون مخصصة لأكبر طراز – (iPhone 12 Pro Max) مقاس 6.7 بوصات.

كمرجع، يحتوي (iPhone 11) عى بطارية بسعة 3،110 ميلي أمبير في الساعة، و(iPhone 11 Pro) يحوي على بطارية بسعة 3،046 ميلي أمبير في الساعة، و(iPhone 11 Pro Max) لديه بطارية بسعة 3،969 ميلي أمبير في الساعة.

لذلك لا يبشر بالخير عمر بطارية أجهزة آبل القادمة، ومع ذلك، هناك احتمال أن هذه البطاريات غير مخصصة لسلسلة هواتف آيفون 12، أو أن الأحجام غير دقيقة. حتى إذا افترضنا أنها صحيحة، فإن الحجم ليس هو الشيء الوحيد الذي يؤثر على عمر البطارية، لذا دعونا نقول أن آبل ربما أجرت بعض التحسينات أداء البطارية في سلسلة هواتفها القادمة.

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