يضم نظام التشغيل (iOS 14) مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة، منها: إعادة تصميم الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون، وطريقة جديدة لتنظيم التطبيقات تلقائيًا، وتحسينات في المساعد الصوتي (سيري)، بالإضافة إلى تطبيق ترجمة جديد، والقدرة على فتح سيارتك باستخدام آيفون.

ولكن هناك ميزات أخرى في نظام (iOS 14) لم تعلن عنها آبل خلال حدث (WWDC 2020) الشهر الماضي، حيث تحتفظ آبل دائمًا ببعض الميزات الجديدة حتى شهر سبتمبر عندما يحين موعد طرح الإصدار النهائي من النظام لتتجنب التخلي عن أي تفاصيل جديدة تتعلق بالجيل القادم من هواتف آيفون (iPhone 12).

فيما يلي 5 ميزات خفية في نظام التشغيل iOS 14:

1- ميزة تصفية الرسائل النصية القصيرة:

يعاني مستخدمو هواتف آيفون من الرسائل النصية القصيرة (SMS) المزعجة التي ترسلها الشركات للترويج لمنتجاتها، ولم تقدم آبل خلال السنوات الماضية حلًا لها، بعكس جوجل التي تتيح في نظام أندرويد إمكانية استخدام أي تطبيق SMS تابع لجهة خارجية لتجنب الرسائل غير المرغوب فيها من الشركات.

ولكن أخيرًا قدمت آبل في نظام التشغيل iOS 14 ميزة تُسمى (SMS Filter) تعمل على تصفية الرسائل النصية القصيرة، ولا يقتصر الأمر على فلترة الرسائل من مرسلين معروفين وغير معروفين، بل يمكنها أيضًا تصفية الرسائل الترويجية من الشركات، مع الحفاظ على خصوصية المستخدم.

2- إضافة وصف توضيحي في الصور:

قدمت آبل العديد من الميزات الجديدة في تطبيق الصور، حيث يمكنك في نظام التشغيل iOS إضافة وصف توضيحي في صورك، كل ما عليك فعله الانتقال إلى تطبيق الصور في آيفون، والنقر على أي صورة وفي أعلى الشاشة ستجد خيارًا يتيح لك إضافة وصف توضيحي يساعدك على تذكر تفاصيل الصورة.

بالإضافة إلى ذلك؛ يمكنك أيضًا تصفية الصور من خلال تصنيفات جديدة؛ مثل: المفضلة، والمعدلة، والصور، ومقاطع الفيديو.

3- ميزة التعرف على الصوت:

أضافت آبل في نظام iOS 14 الكثير من الميزات الجديد إلى قسم (إمكانية الوصول) أبرزها: ميزة التعرف على الصوت (Sound Recognition) التي تسمح لهاتف آيفون بالاستماع بشكل مستمر لأصوات معينة وإخطارك عندما يكتشفها، وبالتأكيد ستكون هذه الميزة مفيدة بشكل كبير لأولئك الذين يعانون من ضعف السمع.

يمكنك ضبط هذه الميزة لإرسال إشعارات عند التعرف على مجموعة من الأصوات مثل: أجهزة إنذار الحريق، والأجهزة المنزلية، وأصوات الحيوانات الأليفة والأطفال، وهذا مفيد جدًا للأشخاص الذين يستخدمون سماعات الرأس لفترات طويلة أثناء العمل في المنزل.

4- النقر المزدوج على الجزء الخلفي للآيفون لتنفيذ إجراءات معينة:

أضافت آبل في نظام التشغيل (iOS 14) ميزة جديدة تُسمى (Back tap) وتتيح لك تنفيذ إجراءات مختلفة من خلال النقر المزدوج على الجزء الخلفي من هاتف آيفون، أو النقر ثلاث مرات.

يمكنك من خلال الإعدادات ربط خيارات النقر المزدوج أو الثلاثي مع مجموعة من مهام النظام، مثل: أخذ لقطة للشاشة، أو قفل هاتفك، أو تفعيل الوضع الصامت، أو تغيير مستوى الصوت، وحتى تشغيل تطبيقات معينة مثل مساعد جوجل.

كما تعمل الميزة مع عمليات التشغيل التلقائي لتطبيق (Shortcuts) بشكل مثالي، ويمكنك استخدامها لتفعيل ميزات إمكانية الوصول مثل: AssistiveTouch و VoiceOver و Zoom، وما إلى ذلك.

5- التقاط صور شخصية غير معكوسة:

عند التقاط صورة شخصية بكاميرا هاتفك الأمامية ستجد أن الصورة أثناء المعاينة مضبوطة ولكن بمجرد التقاطها وحفظها في المعرض ستجد أن هاتفك يقلبها تلقائيًا، لذلك أضافت آبل في نظام التشغيل iOS 14 ميزة جديدة في تطبيق الكاميرا تُسمى (Mirror Front Camera) تتيح لك التقاط صور شخصية بكاميرا الهاتف تطابق ما تشاهده في شاشة المعاينة عند التقاط الصورة.