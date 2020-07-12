تعتبر متصفحات الإنترنت هي الأدوات الرئيسية للوصول إلى المواقع المختلفة على الإنترنت لأداء الأعمال أو الترفيه، لذا فإن وجود مشكلة في متصفحك يمكن أن يكون له تأثير بالغ على إنتاجيتك، ولكن الخبر السار هو أن استكشاف مشكلات المتصفح وإصلاحها ليست صعبة للغاية.

حيث نجد أن معظم المشكلات في المتصفحات تبدو متشابهة ويمكن حلها بالطريقة نفسها، وتأتي متصفحات الإنترنت مع مجموعة متنوعة من الأدوات المدمجة للإصلاح الذاتي أيضًا، لذا يمكنك أن تكون قادرًا على إصلاح كل شيء بسلاسة والعودة للتصفح في غضون فترة زمنية قصيرة.

5 من أبرز مشاكل الأداء في متصفحات الإنترنت وكيفية إصلاحها:

1- مشكلة بطء الأداء وتحميل الصفحة:

بافتراض أن سرعة اتصالك بالإنترنت ليست هي السبب في ذلك، فإن بطء أداء المتصفح وتأخر تحميل الصفحة يمكن أن يكون له عدد من الأسباب التي يجب عليك إصلاحها، مثل: تحديث المتصفح لأحدث إصدار، أو مراقبة أداء الإضافات التي ثبتها خلال الفترة الأخيرة وحذف الإضافة التي تشتبه في إنها تسبب في بطء المتصفح.

كما يمكنك أيضا مسح بيانات التصفح وذاكرة التخزين المؤقت وملفات تعريف الارتباط، وإذا كنت لا تزال تواجه مشكلات في المتصفح بعد تنفيذ جميع الخطوات السابقة، فقم بإلغاء تثبيت المتصفح وإعادة تثبيته مرة أخرى.

2- مشكلة عدم ظهور صفحات المواقع بالشكل المتوقع:

يمكن أن تحدث مشكلة ظهور الصفحات بشكلها غير المعروف، بسبب مشكلة في اتصال الإنترنت، أو الخادم الذي يحمل الصفحة، بغض النظر عن السبب إذا واجهت هذه المشكلة، فقم بفتح الموقع في متصفح آخر في جهاز آخر إن أمكن، لمعرفة إذا كانت المشكلة في متصفحك أو في الموقع.

وإذا كانت المشكلة موجودة في عدة مواقع، فمن المحتمل أن هناك خطأ ما في متصفحك، أو أن وظائف المتصفح لم تُضبط بشكل صحيح، ومن ثم يمكن أن يساعدك التبديل إلى متصفح مختلف على تحديد المشكلة بشكل أكثر تفصيلًا.

إذا كانت المشكلة من المتصفح وليست الموقع فحاول محو ذاكرة التخزين المؤقت في متصفحك، حيث سيؤدي ذلك إلى إجبار الموقع على إعادة تحميل كل شيء، كما يمكنك تعطيل الإضافات بشكل منتظم واحدة تلو الأخرى، أو إلغاء تثبيت المتصفح وإعادة تثبيته.

3- ميزة الملء التلقائي لا تعمل بشكل صحيح:

يجب عليك أولًا التحقق من أن الميزة قيد التشغيل في متصفحك من خلال الذهاب إلى قسم الإعدادات، إذا كانت الميزة قيد التشغيل ولا تزال تواجه المشكلة نفسها فإن هذا ربما يرجع إلى وجود بيانات غير صحيحة في مكان ما في سجلات المتصفح، أو تؤثر إضافة من إضافات المتصفح على أداء الميزة.

ومن ثم قم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت في المتصفح وتحقق من الإضافات المثبتة، وإذا وجدت أن المشكلة من إحدى الإضافات فتحقق أولًا إذا كان يوجد تحديث للإضافة بدلاً من إزالتها تمامًا.

4- ظهور الكثير من النوافذ المنبثقة:

تعد النوافذ المنبثقة أمرًا لا يمكن تجاهله عند تصفح الإنترنت، ولكن إذا لاحظت ظهور الكثير منها في متصفحك، فمن المحتمل أن يكون هناك برنامج ضار في حاسوبك، لحل ذلك قم بفحص حاسوبك ببرنامج حماية من الفيروسات.

وإذا كنت لا تزال تواجه مشكلة ظهور النوافذ المنبثقة حتى بعد فحص الحاسوب، فإن تثبيت إضافة لحظر الإعلانات قد يحل لك المشكلة نهائيًا.

5- الصفحة الرئيسية تتغير باستمرار:

عندما تستمر صفحتك الرئيسية في التغيير بدون إذنك، حتى بعد إعادة تعيينها عدة مرات، فهذه علامة مؤكدة على أن هناك إضافة قد قمت بتثبيتها تحاول توجيهك إلى مكان آخر، مثل: موقع ضار معد لسرقة بيانات الدخول وكلمات المرور.

لحل ذلك قم بتعطيل أي إضافة في المتصفح تشتبه فيها أو احذفها تمامًا، بالإضافة إلى إجراء فحص شامل للحاسوب ببرنامج مكافحة الفيروسات، إذا لم يكن ذلك كافيًا لحل المشكلة فقم إلغاء تثبيت المتصفح وإعادة تثبيته مرة أخرى.