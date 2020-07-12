5 علامات تدل على اختراق البريد الإلكتروني الخاص بك

أظهرت الدراسات أن هجمات التصيد الاحتيالي وعمليات اختراق البريد الإلكتروني قد ارتفعت بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، حيث شهدت هجمات التصيد الاحتيالي زيادة بنسبة 30% خلال الفترة الأخيرة.

إذا كنت قلقًا من اختراق حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، فسنستعرض اليوم 5 علامات يجب التحقق منها للتأكد من هذا الأمر:

1- وجود رسائل لم ترسلها:

إذا كنت قلقًا من أن حساب البريد الإلكتروني الخاص بك قد اُخترق بالفعل، فتحقق من مجلدي (البريد المرسل) Sent، و(المسودات) Drafts بحثًا عن أي رسائل لم تكتبها، ولم ترسلها.

حيث يؤدي استخدام حسابات البريد الإلكتروني المملوكة لأشخاص حقيقيين إلى تعزيز مصداقية حملات التصيد الاحتيالي التي يقوم بها الشخص الذي اخترق حسابك. وهذا هو السبب في أنك قد تتلقى أحيانًا رسائل بريد إلكتروني غريبة من حسابات أشخاص تعرفهم، على الأرجح هذه الحسابات مخترقة وتُستخدم في اختراق حسابات أخرى.

عندما تبحث في صندوق البريد المرسل، تحقق من الأشخاص المرسل إليهم رسائل خلال الفترة الأخيرة، وكذلك موعد الإرسال، إذا وجدت رسائل لا تتذكر أنك أرسلتها، فهذه علامة رئيسية على اختراق حسابك.

2- تغيير كلمات مرور الحسابات المرتبطة بالبريد الإلكتروني:

البريد الإلكتروني المخترق هو وسيلة سهلة للاستيلاء على جميع حساباتك المرتبطة به، لذلك يجب عليك التأكد من عدم تغيير كلمات المرور هذه الحسابات بدون علمك.

للقيام بذلك؛ ابحث في صندوق البريد الوارد باستخدام مصطلحات مثل (إعادة تعيين كلمة المرور) password reset، أو (التحقق من كلمة المرور) password verification، أو (تم تغيير كلمة المرور بنجاح) password changed successfully، ابحث بعناية في الرسائل، ودوّن تاريخها ووقتها.

إذا وجدت كلمات المرور لبعض الحسابات قد تغيرت خلال الفترة الأخيرة ولم تتذكر أنك قمت بذلك، فستحتاج إلى إعادة تعيين كلمات المرور هذه مرة أخرى قبل تغيير كلمة مرور البريد الإلكتروني نفسه.

3- التحقق من الرسائل المقروءة:

يتيح لك حساب البريد الإلكتروني عادةً فرز رسائلك حسب الحالة: مقروءة أو غير مقروءة، ولكن إذا اخترق شخص ما حسابك سوف يبدأ في فتح جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك للحصول على بياناتك الشخصية.

إذا كنت تعلم أن صندوق البريد الوارد الخاص بك مليء بالرسائل غير المقروءة، وفجاءة وجدت عليها علامة توضح أنها مقروءة، فقد يكون حسابك مخترقًا.

4- التحقق من الرسائل المحذوفة:

لا يقتصر الأمر على قيام القراصنة بالتفتيش في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك للحصول على أكبر قدر ممكن من بياناتك الشخصية، ولكنهم في بعض الأحيان يحذفون رسائل البريد الإلكتروني لإخفاء ما حدث في حسابك أثناء الاختراق، مثل: حذف رسائل إعادة تعيين كلمات مرور الحسابات المرتبطة بالبريد الإلكتروني.

عندما تقوم بفحص الرسائل الخاصة بك للتحقق من وجود اختراق، ابحث في سلة المهملات، وإذا وجدت رسائل لم تحذفها، فهذه علامة على أن حسابك قد تعرض للاختراق.

5- التحقق من نشاط تسجيل الدخول:

تتيح لك معظم خدمات البريد الإلكتروني التحقق من نشاط تسجيل الدخول، عن طريق توضيح عناوين IP والمواقع الجغرافية المستخدمة للوصول إلى حسابك، والمتصفح المستخدم، والأجهزة المستخدمة.

للتحقق من ذلك في حساب جيميل يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح حساب جيميل الخاص بك من خلال حاسوبك.

مرر للأسفل في الشاشة الرئيسية من البريد الوارد حتى تصل إلى الزاوية السفلية اليمنى، وسترى عبارة (آخر نشاط للحساب) Last account activity متبوعة بأخر وقت فتحت فيه هذا الحساب. اضغط على خيار (التفاصيل) Details الموجود أسفلها.



ستُفتح نافذة جديدة تتيح لك الاطلاع على خيارات الوصول إلى حسابك خلال الفترة الأخيرة، تتضمن: نوع الوصول (المتصفح أم الهاتف)، وعنوان IP، والتاريخ والوقت.