كيف تمنع تعقبك أثناء قراءة بريدك في جيميل الآن؟

يعج البريد الإلكتروني جيميل بالرسائل التسويقية، حيث يتم تتبعك في حال قمت بفتح رسالة البريد الإلكتروني في جيميل ويتم تحديد وقت فتح الرسالة والمكان الذي كنت فيه في ذلك الوقت من خلال تضمين برنامج التتبع في الرسالة، فقط اكتب (email tracking) في محرك البحث ليك وشاهد الكمية المخيفة من تطبيقات وبرامج التتبع.

هناك مجموعة متنوعة من الطرق المستخدمة لتتبع رسائل البريد الإلكتروني جيميل، على سبيل المثال، لنفترض أنك نقرت على رابط في رسالة بريد إلكتروني ترويجية في جيميل تؤدي إلى الصفحة الخاصة بالمنتج الذي ترغب في شرائه، هنا يتم ترميز الارتباط ليكون قابلاً للتتبع؛ كما ستنتقل إلى خادم آخر يحتوي على مجموعة متنوعة من البيانات، مثل المتصفح الذي تستخدمه أو المكان الذي نقرت على الرابط منه، قبل أن يأخذك إلى المقالة.

لكن في حين أنه من السهل إلى حد ما اكتشاف رابط إعادة التوجيه – يمكنك غالبًا اكتشاف جميع الشفرات الإضافية المضافة إلى عنوان (URL) – إلا أن هناك طرق أخرى ليست واضحة تمامًا. أما الطريقة التي ننظر إليها في هذا الموضوع هي تتبع وحدات البكسل.

كيف يعمل البكسل؟ يتم تضمين بكسل تتبع واحد في البريد الإلكتروني جيميل وعادةً – لكن ليس دائمًا – يكون مخفيًا داخل صورة أو رابط، وعندما يتم فتح البريد الإلكتروني، يرسل الرمز الموجود داخل البكسل المعلومات مرة أخرى إلى خادم الشركة.

كانت هناك بعض المحاولات لتقييد كمية المعلومات التي يمكن إرسالها بهذه الطريقة، على سبيل المثال، منذ عام 2014 عرضت جوجل جميع الطرق من خلال خوادم الوكيل الخاصة بها التي يمكن أن تخفي موقعك عن بعض تطبيقات التتبع على الأقل. حيث تم تطوير ملحقات مثل (Ugly Mail) و (PixelBlock) لحظر المتتبعات على متصفحي جوجل كروم وفايرفوكس. وهناك متصفحات بديلة تؤكد على الخصوصية مثل (Brave) و(Tor).

هناك أيضًا خطوة بسيطة يمكنك اتخاذها لتجنب معظم المتتبعين في جيميل حيث يمكنك إيقاف بريدك الإلكتروني من تحميل الصور تلقائيًا، ونظرًا لأن الصور هي المكان الذي تختفي فيه غالبية وحدات البكسل هذه، فلن تتمكن من تجنب جميع المتتبعات التي قد تكون مخفية في بريدك الإلكتروني بهذه الطريق ، ولكنك ستوقف العديد منها.

تعطيل التحميل التلقائي للصورة في جيميل على جهاز الحاسب:

انقر على أيقونة (الترس) في أعلى الزاوية اليمنى.

انقر فوق (عرض جميع الإعدادات).

في علامة التبويب (عام) ، مرر لأسفل حتى تصل إلى خيار (الصور).

حدد (السؤال قبل عرض الصور الخارجية).

مرر إلى أسفل الصفحة وانقر على (حفظ التغييرات).

لاحظ أن هذا سيؤدي أيضًا إلى إيقاف تشغيل ميزة البريد الإلكتروني الديناميكي في جيميل مما يجعل رسائل البريد الإلكتروني أكثر تفاعلية.

تعطيل التحميل التلقائي للصورة على الهواتف الذكية: