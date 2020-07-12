حصل تطبيق الرسائل في نظام التشغيل (iOS 14) على بعض التحديثات المميزة، مثل: ميزة الإشارة إلى الأشخاص في الرسائل، وشريط للبحث عن الرموز التعبيرية، والقدرة على تثبيت المحادثات.

وتعتبر ميزة تثبيت المحادثات مفيدة للغاية وسهلة الاستخدام، حيث تتيح لك تثبيت محادثة معينة في أعلى شاشة تطبيق الرسائل للوصول إليها سريعًا، بدون الاضطرار إلى التمرير خلال القائمة الطويلة من المحادثات للعثور على محادثة ما.

يمكنك في نظام 14 iOS تثبيت ما يصل إلى 9 محادثة في المرة الواحدة، ستكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كان لديك العديد من الدردشات الجماعية التي تريد البحث فيها عن معلومة ما بشكل سريع، مثل: مجموعة العائلة أو الأصدقاء الذين تتواصل معهم يوميًا.

كيفية تثبيت المحادثات النصية في تطبيق الرسائل في iOS 14:

افتح تطبيق الرسائل في هاتف آيفون

ابحث عن المحادثة التي تريد تثبيتها، واضغط عليها مطولًا، ثم اختر من القائمة خيار (Pin) متبوعًا باسم الشخص.

سترى الآن المحادثة قد ثُبتت في أعلى شاشة تطبيق الرسائل.

يمكنك إضافة ما يصل إلى 9 محادثات، ويتضمن ذلك المحادثات النصية الفردية ومحادثات المجموعات.

إذا أردت تثبيت محادثة جديدة وكنت قد وصلت للحد الأقصى لتثبيت المحادثات، سترى تنبيهًا يخبرك بإلغاء إحدى المحادثات المثبتة لإضافة المحادثة الجديدة.

للتراجع عن تثبيت المحادثة، كل ما عليك فعله هو الضغط مطولًا على الرسالة نفسها أو رمز الدبوس ثم اختيار (إزالة التثبيت) Unpin من القائمة التي تظهر لك.

بالإضافة إلى ذلك، تُركز التحسينات الجديدة في تطبيق الرسائل بشكل أساسي على محادثات (iMessage) الجماعية، حيث يمكنك الآن وضع علامة @ متبوعة باسم الشخص في المحادثة الجماعية للفت انتباهه إلى شيء ما، وسيساعدك ذلك في لفت انتباه الأشخاص وضمان حصولك على الرد في الوقت المناسب.

كما يمكنك الآن إضافة أدوات مصغرة (Widget) مباشرة إلى شاشة الهاتف الرئيسية وترتيبها بأحجام متعددة بحسب اختيارك، بالإضافة إلى استخدام أداة (Smart Stack) التي ستعرض لك معلومات من تطبيقات متعددة بشكل تلقائي عندما تعتقد أنك بحاجة إليها، على سبيل المثال: إظهار تطبيق الطقس بالإضافة إلى تطبيق التقويم بمجرد الاستيقاظ من النوم.