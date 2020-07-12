كيفية إعداد واستخدام القوالب في خدمة البريد الإلكتروني جيميل

إذا كنت تجد نفسك تعيد كتابة البريد الإلكتروني مرارًا وتكرارًا أو تنسخ الرسالة ذاتها وتلصقها عدة مرات، فإن البريد الإلكتروني جيميل يمنحك خيارًا أسهل من خلال إنشاء قوالب البريد الإلكتروني وحفظها، حيث يمكنك إدراجها في المرة التالية التي تقوم فيها بإنشاء رسالة.

يمنحك جيميل إمكانية تخزين ما يصل إلى 50 قالبًا في المرة الواحدة، لذا من السهل إنشاء نماذج مختلفة لمواقف مختلفة.

إنشاء قالب في خدمة البريد الإلكتروني جيميل:

انقر على أيقونة (الترس) في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة.

حدد (عرض جميع الإعدادات).

افتح علامة التبويب (ميزات متقدمة).

مرر لأسفل إلى (النماذج) ثم حدد (تمكين).

انقر على (حفظ التغييرات) أسفل القائمة.

سيعيدك ذلك إلى بريدك الوارد.

انقر فوق الزر (إنشاء).

الآن إبدأ في صياغة مسودة النموذج أو القالب الخاص بك. وعندما تكون مستعدًا لحفظه، انقر على النقاط الثلاث الموجودة في الركن الأيسر السفلي من النافذة.

حدد (النماذج) من الخيارات.

انقر فوق (حفظ المسودة كنموذج).

انقر على (حفظ كنموذج جديد).

اكتب اسمًا للقالب الخاص بك في النافذة المنبثقة، حيث سيظهر هذا الاسم كسطر الموضوع في بريدك الإلكتروني ضمن جيميل

انقر فوق (حفظ).

إذا كنت تريد إجراء تغييرات على قالب، فيجب استبداله. اكتب رسالة بريد إلكتروني تم تصحيحها، ثم بعد النقر فوق (حفظ المسودة كنموذج)، انقر فوق اسم القالب الذي ترغب في تغييره ضمن (استبدال النموذج).

انقر فوق (حفظ) في النافذة المنبثقة.

لحذف قالب في جيميل انقر فوق خيار (حذف نموذج) ضمن خيارات (النماذج).

انقر على (حذف) في النافذة المنبثقة.

استخدم نموذج محفوظ في جيميل:

انقر فوق (إنشاء) لبدء رسالة جديدة في جيميل

حدد النقاط الثلاث في الزاوية السفلية اليمنى.

افتح (النماذج).

اختر القالب الذي تريد استخدامه في جيميل

سيظهر هذا النموذج الآن كرسالة جديدة ويمكنك تعديله قبل الإرسال.

انقر فوق (إرسال) عندما تكون جاهزًا.

إرسال القوالب بشكل تلقائي:

يمكنك إعداد الفلاتر التي ترسل تلقائيًا نموذجًا معينًا كرد عند تلقي بعض رسائل البريد الإلكتروني في جيميل حيث يمكنك القيام بذلك عن طريق إنشاء عامل تصفية يحدد رسائل البريد الإلكتروني التي تريد توجيهها ثم تعيين قالب معين لذلك، ولفعل ذلك: