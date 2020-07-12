إنستاجرام لا تقتصر فقط على (الميمات) أو صور العطلات، بل يمكن استخدامه أيضًا كأداة لنشر الخير الاجتماعي، ولإظهار الدعم للقضايا التي تؤمن بها، تتيح لك منصة إنستاجرام الاجتماعية مساعدة المنظمات غير الربحية المفضلة لديك على جمع الأموال باستخدام ملصق التبرعات في القصص، كما تتيح لك منصة إنستاجرام أيضًا جمع الأموال أثناء البث المباشر.

ميزة التبرع متاحة فقط للمنظمات غير الربحية المؤهلة، حيث تتضمن متطلبات المنظمات غير الربحية حتى تتمكن من جمع الأموال على منصة إنستاجرام ما يلي:

يجب التسجيل والموافقة لاستخدام أدوات العطاء الخيري على فيسبوك .

يجب أن يكون لديك حسابًا تجاريًا صالحًا على إنستاجرام.

يجب أن يتم ربط الحساب التجاري على منصة إنستاجرام بصفحته على فيسبوك التي تم التحقق منها.

بمجرد الانتهاء من كل هذا، يجب على المنظمة غير الربحية السماح للأشخاص بإضافة ملصقات التبرع على قصص إنستاجرام.

إذا كنت جزءًا من منظمة غير ربحية وتبحث عن معلومات حول كيفية التحقق من التبرعات، فانتقل إلى صفحة الدعم للتبرعات .

يمكنك الاطمئنان إلى أن 100 في المئة من التبرعات تذهب مباشرةً إلى المؤسسات غير الربحية التي يتم اختيارها، لذلك إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية إعداد التبرع في منصة إنستاجرام.

كيفية إعداد ملصق تبرع على قصة إنستاجرام:

افتح تطبيق إنستاجرام

اضغط على أيقونة الكاميرا في أعلى الزاوية اليسرى لفتح وضع القصة.

التقط صورة أو مقطع فيديو بالضغط على زر الالتقاط الأبيض الموجود في أسفل الشاشة. حيث يمكنك أيضًا النقر على المربع الصغير في أسفل الزاوية اليسرى لتحميل صورة أو مقطع فيديو قمت بحفظه بالفعل.

بمجرد تعيين الخلفية الخاصة بك، انقر فوق رمز الوجه المبتسم المربع في شريط القائمة العلوي أو اسحب لأعلى من أسفل الشاشة.

مرر عبر الملصقات المميزة وحدد (تبرع).

ستظهر قائمة بالمؤسسات الخيرية المقترحة، يمكنك التمرير عبر القائمة أو استخدام شريط البحث في الأعلى للعثور على مؤسسة معينة.

بمجرد تحديد مؤسسة، يمكنك تخصيص النص أو تغيير لون مربع التبرع عن طريق النقر على لوحة الألوان الدائرية في أعلى شاشة القصة.

انقر على (تم) في أعلى الزاوية اليمنى.

بمجرد العودة إلى مسودة القصة، ضع الملصق في أي مكان تريده في قصتك.

أضف الصورة أو مقطع الفيديو إلى قصتك في إنستجرام عن طريق تحديد أيقونة (قصتك) أو (Close Friends) في أسفل الشاشة.

لمعرفة مقدار المال الذي جمعته، مرر لأعلى في القصة. لا تأخذ إنستاجرام أي نسبة مئوية من الأموال التي تم جمعها، وسيتم إرسال الأموال كاملة إلى المنظمة التي اخترتها.

كيفية إعداد التبرع باستخدام البث المباشر: