كيفية إضافة اختصارات سيري إلى شاشة آيفون الرئيسية

تتيح لك اختصارات سيري في نظامي (iOS) و(iPadOS) أداء المهام بسرعة، حيث يمكنك إنشاء اختصاراتك الخاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ المهام المختلفة بكفاءة، وبمجرد القيام بذلك، من الأهمية إضافة رمزها إلى شاشة آيفون الرئيسية للوصول السريع، وهذا يضمن أنك لست مضطرًا أولاً لفتح تطبيق (Shortcuts) لتنفيذ الإجراء.

كيفية إضافة اختصارات سيري كرمز للتطبيق على شاشة آيفون الرئيسية:

افتح تطبيق الاختصارات على جهاز يعمل بنظام ( iOS 13 ) أو ( iOS 14 ) أو (iPadOS).

اضغط على (My Shortcuts)، إن لم تكن موجودة بالفعل.

انقر على أيقونة المزيد – الثلاث النقاط – من أعلى يمين الاختصار الفردي.

اضغط على أيقونة المزيد مرة أخرى، الموجودة بجوار اسم الاختصار.

انقر فوق (إضافة إلى الشاشة الرئيسية).

اضغط على (إضافة).

اضغط على (تم).

بهذه الطريقة يتم إنشاء رمز الاختصار بنجاح على الشاشة الرئيسية.

لتغيير رمز الاختصار: في الخطوة 6، قبل النقر فوق (إضافة)، انقر فوق الرمز (اسم الشاشة الرئيسية ورمز)، حيث يمكنك الآن استخدام الكاميرا للنقر على صورة أو اختيار صورة من المعرض أو تطبيق الملفات، وأخيرًا، انقر فوق (إضافة).

نصيحة: هناك عدد قليل من الأشخاص الذين يزينون الشاشة الرئيسية بأكملها باختصارات تحتوي على صور أفراد العائلة أو من الأفلام المحبوبة كرموز، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا شراء حزمة رمز الاختصارات، إذا كنت مهتمًا بذلك.

لإعادة تسمية رمز الاختصار: في الخطوة 6، قبل النقر فوق إضافة، من أسفل اسم الشاشة الرئيسية والرمز، اضغط على (الاسم الحالي). بعد ذلك، اكتب اسم الاختصار المطلوب وانقر على إضافة. ومع ذلك، لتيسير الأمر على نفسك، تأكد من أن الاسم الذي تختاره وثيق الصلة بالمهمة ويرتبط به.