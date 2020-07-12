صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة SlideHeap لإنشاء عروض تقديمية احترافية مع خصم 94%

إذا كان عملك يتطلب إنشاء الكثير من العروض التقديمية، فيمكنك الاستفادة من الاشتراك مدى الحياة في منصة (SlideHeap) التي تتيح لك إنشاء عروض تقديمية كاملة بنقرة واحدة، كل ما عليك فعله هو إضافة المحتوى الذي تريد عرضه إلى قوالب جاهزة يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك.