صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة SlideHeap لإنشاء عروض تقديمية احترافية مع خصم 94%

- اشترك مدى الحياة في منصة SlideHeap لإنشاء عروض تقديمية احترافية SlideHeap Slide Templates: Professional Plan.
- يُعتبر (العرض التقديمي) Presentation أداة مهمة جدًا لتقديم أفكارك بطريقة احترافية، وسواء كنت طالبًا، أو تعمل في مجال التسويق، أو تحاول إقناع فريقك بفكرة جيدة، أو تحاول إقناع مستثمر ما بتمويل مشروعك الناشئ فالعرض التقديمي المتكامل سيكون هو مفتاح نجاحك.
- يمكنك الاعتماد على برنامج باوربوينت لإنشاء العرض التقديمي، ولكن المشكلة هي أن إنشاء شرائح مميزة للعرض التقديمي من نقطة الصفر في باوربوينت يتطلب جهدًا كبيرًا، كما أنه يستهلك الكثير من الوقت.
- إذا كان عملك يتطلب إنشاء الكثير من العروض التقديمية، فيمكنك الاستفادة من الاشتراك مدى الحياة في منصة (SlideHeap) التي تتيح لك إنشاء عروض تقديمية كاملة بنقرة واحدة، كل ما عليك فعله هو إضافة المحتوى الذي تريد عرضه إلى قوالب جاهزة يمكنك تخصيصها وفقًا لاحتياجاتك.
- يتيح لك الاشتراك في خطة (SlideHeap Professional Plan) الوصول إلى أكثر من 600 قالب جاهز قابل للتخصيص في 25 فئة لإنشاء عروض تقديمية متميزة فريدة من نوعها.
- الوصول إلى مجموعات قوالب معدة سابقًا لفئات مخصصة مثل: التسويق والمبيعات، والشركات الناشئة، وخطط العمل، والتعليم، وغير ذلك الكثير. كل ما عليك فعله هو ملء الفراغات للحصول على العرض الذي يناسبك.
- يمكن استخدام العروض التقديمية التي تنشئها في منصة (SlideHeap) في جميع تطبيقات العروض التقديمية الرئيسية التي تستخدمها في جهازك، مثل: (مايكروسوفت باوربوينت) Microsoft PowerPoint، و (العروض التقديمة من جوجل) Google Slides، و Keynote، والمزيد.
- يمكنك تخصيص كل شريحة بالكامل لتناسب احتياجاتك الخاصة وذلك عن طريق تغيير النص والألوان، وحتى تغيير عناصر التصميم حيث تتيح لك منصة (SlideHeap) الوصول إلى أكثر من 1000 رمز لتخصيص تصميمك.
- كما أن جميع الشرائح عبارة عن ملفات (Vector) بنسبة 100%، مما يعني أنه يمكن تعديلها وتغيير حجمها دون التأثير على جودة الصور في تصميمك.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- الحد الأقصى لعدد الأجهزة: جهازين.
- عدد التنزيلات: عدد غير محدود من التنزيلات.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: سطح المكتب.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
490 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.
- نسبة الخصم: 94%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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