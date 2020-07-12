صفقة اليوم.. احترف التعلم الآلي وعلوم البيانات مع خصم 97%

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام Tensorflow و Keras في إنشاء الشبكات العصبية الاصطناعية ونماذج التعلم العميق. وكيفية استخدام مكتبات لغة بايثون الشهيرة مثل: Numpy، و Pandas، و Matplotlib، و Anaconda في التعامل مع البيانات، وإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة.