صفقة اليوم.. احترف التعلم الآلي وعلوم البيانات مع خصم 97%

- الحزمة التدريبية لاحتراف التعلم الآلي وعلوم البيانات Machine Learning & Data Science Certification Training Bundle.
- عدد الدورات: 8.
- عدد الدروس: 506.
- المدة: 48 ساعة.
- مع تقدم التقنيات الجديدة مثل: التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية اكتسبت علوم البيانات أهمية كبيرة تزداد يومًا بعد يوم. ولذلك أصبحت خيارًا مهنيًا شائعًا بين الناس.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التعلم الآلي وتطبيقاته، حيث ستبدأ من الأساسيات التي تشمل فهم أسس التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والتعلم العميق، ثم ستنتقل إلى المستوى التالي لتتعلم كيفية استخدام لغة البرمجة (بايثون) Python في التعلم الآلي، وبناء الخوارزميات، ولغة البرمجة (R) لإنشاء نماذج قوية للتعلم الآلي، وكيفية استخدامها لحل أي مشكلة.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية استخدام Tensorflow و Keras في إنشاء الشبكات العصبية الاصطناعية ونماذج التعلم العميق. وكيفية استخدام مكتبات لغة بايثون الشهيرة مثل: Numpy، و Pandas، و Matplotlib، و Anaconda في التعامل مع البيانات، وإنشاء المخططات، والرسوم البيانية المعقدة.
- ودورة أخرى حول كيفية استخدام لغة البرمجة بايثون Python في تطبيق الانحدار الخطي المتعدد الأبعاد للتنبؤ، واكتشاف تقنيات استخراج البيانات، وكيفية استكشاف الشبكة العصبية والتصنيف القائم على التعلم العميق.
- كما تضم دورة أخرى للتدريب العملي على معالجة البيانات وتصورها في لغة البرمجة R؛ وكيفية استخدام بعض حزم البيانات الأكثر أهمية في R مثل: caret، و h20، و MXNET لبناء الشبكات العصبية العميقة (DNN)، والشبكات العصبية الالتفافية (CNN)، والشبكات العصبية المتكررة (RNN)، كيفية تطبيق هذه الأطر على بيانات واقعية لتطبيقات التصنيف والانحدار.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1600 دولارِِ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 35 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Tensorflow and Keras Masterclass For Machine Learning and AI in Python
- Tensorflow Masterclass For Machine Learning and Artificial Intelligence in Python
- Python Regression Analysis: Statistics & Machine Learning
- Complete Data Science Training with Python for Data Analysis
- Complete Time Series Data Analysis Bootcamp In R
- Practical Neural Networks & Deep Learning In R
- Working With Classes: Classify and Cluster Data With R
- Working With Classes: Classify and Cluster Data With Python