صفقة اليوم.. احترف التعلم الآلي وعلوم البيانات مع خصم 97%

إذا كنت تريد الحصول على دورات تدريبية أخرى لاحتراف التعلم الآلي والتعلم العميق وتطبيقاته، وعلوم البيانات، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.

Tensorflow and Keras Masterclass For Machine Learning and AI in Python

Tensorflow Masterclass For Machine Learning and Artificial Intelligence in Python

Python Regression Analysis: Statistics & Machine Learning

Complete Data Science Training with Python for Data Analysis

Complete Time Series Data Analysis Bootcamp In R

Practical Neural Networks & Deep Learning In R

Working With Classes: Classify and Cluster Data With R