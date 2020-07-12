المزيد من تطبيقات الويب قادمة إلى Play Store

تتعاون شركة مايكروسوفت مع شركة جوجل لجلب المزيد من تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) إلى أجهزة أندرويد من خلال متجر (Play Store).

ويتجاوز دعم عملاقة البرمجيات لنظام أندرويد التطبيقات الأصلية والأجهزة، مثل (Surface Duo).

وتحاول الشركتان التأكد من أن أدواتهم تتفاعل مع بعضها البعض ويمكنها مساعدة المطورين على توفير تطبيقات الويب التقدمية (PWA) عبر متجر (Play Store).

وقالت عملاقة البرمجيات: يسعدنا أن نعلن عن تعاون جديد بين مايكروسوفت وجوجل لصالح مجتمع مطوري الويب، ويعمل كل من (PWABuilder) من مايكروسوفت و (Bubblewrap) من جوجل معًا لمساعدة المطورين على جلب تطبيقات الويب التقدمية (PWAs) إلى متجر (Play Store).

ووفقًا للتوضيحات، فإن أداة مايكروسوفت (PWABuilder) تساعد المطورين على بناء تطبيقات (PWAs) من مواقع الويب الحالية ونشرها في متاجر التطبيقات، بينما تستخدم أداة جوجل (Bubblewrap) لتصميم وتوقيع حزم متجر (Google Play) من (PWAs).

وبعد أشهر من التعاون، أحرزت الشركتان بعض التقدم نحو دمج الأدوات، إذ تستخدم أداة مايكروسوفت (PWABuilder) أداة جوجل (Bubblewrap) بشكل ضمني، مما يسمح للمطورين بحزم (PWAs) لمتجر (Play Store) مع (PWABuilder) التي تدعم معيار اختصارات الويب الجديد.

كما تدعم (PWABuilder) الآن مجموعة كاملة من خيارات أنشطة الويب الموثوقة التي تساعد (PWAs) على العمل بشكل أفضل على أندرويد.

وأصبح بإمكان المطورين الآن تخصيص مظهر شريط حالة أندرويد وشريط التنقل في (PWAs) باستخدام (PWABuilder)، ويمكنهم أيضًا تخصيص شاشة البداية للتطبيق، وتغيير اسم المشغل (اللانشر)، واستخدام مفتاح التوقيع الحالي، والاستفادة بشكل أكبر من دعم الإشعارات الفورية، وإعداد معرف الحزمة والإصدار.

وتعمل مايكروسوفت وجوجل معًا لجعل الويب منصة أكثر فعالية للتطبيقات، كما تتعاون عملاقة البرمجيات مع عملاقة البحث فيما يتعلق بمشروع فوغو (Project Fugu) لاحتضان ميزات منصة الويب الجديدة.

وقالت مايكروسوفت: إن الميزات الموسعة يجب ألا تتطلب جهدًا أكبر بكثير للتنفيذ، ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تستفيد التطبيقات من الميزات الجديدة، لكنه يعني وصول المزيد من التطبيقات المحسنة إلى الهاتف.

ويمنح هذا التعاون صناع المحتوى المزيد من الأسباب لاستخدام مجموعة أدوات مايكروسوفت، في حين تحصل جوجل على المزيد من المطورين الذين يصممون تطبيقات ويب متوافقة مع أندرويد بدلاً من توجيه الأشخاص إلى تطبيقات عامة داخل المتصفح.