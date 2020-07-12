إلى متابعينا في الولايات المتحدة.. إليكم كيفية إيقاف تشغيل الإعلانات السياسية في فيسبوك

إنها سنة الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني أنك ستشاهد على الأرجح الكثير من الإعلانات السياسية إذا كنت موجودًا في الولايات المتحدة، في حين أن بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي قامت بحظر الإعلانات السياسية، على سبيل المثال منصة تويتر، إلا أن فيسبوك لم تقم بحظر الإعلانات السياسية بعد، لكن لحسن الحظ، اعتبارًا من شهر يونيو الحالي، توفر منصة فيسبوك خيارًا لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة يمكنهم من حظر الإعلانات السياسية.

تاريخ منصة فيسبوك مع الإعلانات السياسية والسياسة بشكل عام هو تاريخ معقد وغير سار، يكفي أن نقول أن النظام الأساسي سيء السمعة لاستضافته قدرًا كبيرًا من المعلومات المضللة التي تتمحور معظمها في المجال السياسي، والعديد من الإعلانات تحتوي على بعض الصور السيئة المصاحبة لها.

لذلك، إذا كنت من متابعين موقعنا في الولايات المتحدة وتريد أخذ زمام المبادرة في إزالة الإعلانات السياسية من فيسبوك، فإليك كيفية القيام بذلك.

أولاً ستحتاج إلى استخدام التطبيق الخاص بالمنصة، حيث يسهل الوصول إلى الإعدادات هناك، بعد ذلك انتقل إلى قائمة الإعدادات حتى تصل إلى (الإعدادات والخصوصية)، وبمجرد أن تكون هناك، ابحث عن إعداد (تفضيلات الإعلان) (Ad Preferences Setting).

بمجرد أن تجد ذلك الخيار، انقر عليه وقم بالتمرير حتى تجد (Ad topics)، والتي سيتم إدراجها تحت (اهتماماتك)، (Ad topics) المعنية هنا هي عبارة عن مجموعة متنوعة من الأمور التي يمكنك حظرها، حيث يتم وضع الكحول والأبوة والحيوانات الأليفة في مستوى السياسة ذاته.

الآن حدد علامة الحذف بجوار (القضايا الاجتماعية أو الانتخابات أو السياسة)، حيث سترى خيار (مشاهدة عدد أقل من الإعلانات حول هذا الموضوع)، انقر فوق هذا الخيار، وعلى الرغم من أنه ربما لن يزيل الإعلانات السياسية تمامًا من خلاصتك – لا تضمن منصة فيسبوك ذلك حيث تقوم باستخدام كلمة (أقل) – إلا أن هذا الخيار سيساعدك على تقليل ما تراه من الإعلانات الخاصة بالسياسة.

الجدير بالذكر أن وكالة بلومبرج أفادت بأن شركة فيسبوك تدرس فرض حظر على الإعلانات السياسية على شبكتها الاجتماعية في الأيام التي تسبق الانتخابات في الولايات المتحدة. وأضاف التقرير أن الحظر المحتمل قيد الدراسة منذ الخريف الماضي ولم يتم الانتهاء منه، وهو خيار واحد من بين العديد من الخيارات التي تنظر فيها الشركة.