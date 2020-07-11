Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G المرتقب يظهر في فيديو مسرب

حصلت النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G المرتقبة من هاتف سامسونج القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip الأسبوع الماضي على تسريب كشف عن الصور الرسمية للهاتف، والآن ظهر الهاتف في مقطع فيديو نشر صاحب التسريبات الشهير (إيفان بلاس).

وظهر هاتف (جالاكسي زد فليب 5جي) في الفيديو باللون البرونزي من العديد من الزوايا. ومع ذلك، لم يحتوِ المقطع على أي معلومات عن المواصفات، ولكن بحسب ما نشرته هيئة الاتصالات الصينية TENAA، فإن الهاتف لن يقدم أي تغيرات جوهرة، باستثناء المعالج. إذ إن النسخة القياسية من الهاتف تحتوي معالج (سنابدراجون 855بلس) Snapdragon 855Plus من كوالكوم، في حين ستأتي نسخة شبكات الجيل الخامس مع معالج (سنابدراجون 865بلس) التي أُعلن عنها قبل أيام.

وبحسب ما نشرته TENAA، فإن (جالاكسي زد فليب 5جي) ستقدم كاميرتين على الجانب الخارجي، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، والثانوية بدقة 10 ميجابكسل مقارنةً بكاميرتي (جالاكسي زد فليب) اللتين قدمتا دقة واحدة هي 12 ميجابكسل لكل منهما.

وأعلنت سامسونج قبل أيام رسميًا أنها تعتزم في 5 آب/ أغسطس المقبل عقد حدثها الخاص بالإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 في 5 آب/ أغسطس 2020، وفي الحدث ذاته، يُتوقع أن تعلن الشركة عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، ونسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.

وعلى صعيد منفصل، أفاد تقرير من موقع Naver الكوري، فإن هاتفي (جالاكسي نوت 20) و(جالاكسي نوت 20 ألترا) – أو ما قد يُسمّى (جالاكسي نوت 20 بلس) – سيُطلقان بسعر أقل بنحو 0.05 مليون وون كوري، ما يعني أن الهاتفين سيتوفران بسعر أقل بنحو 40 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بأسعار هاتفي (جالاكسي نوت 10)، و(جالاكسي نوت 10 بلس).