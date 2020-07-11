Galaxy Z Flip 5G المرتقب يظهر في فيديو مسرب

حصلت النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G المرتقبة من هاتف سامسونج القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip الأسبوع الماضي على تسريب كشف عن الصور الرسمية للهاتف، والآن ظهر الهاتف في مقطع فيديو نشر صاحب التسريبات الشهير (إيفان بلاس).

وظهر هاتف (جالاكسي زد فليب 5جي) في الفيديو باللون البرونزي من العديد من الزوايا. ومع ذلك، لم يحتوِ المقطع على أي معلومات عن المواصفات، ولكن بحسب ما نشرته هيئة الاتصالات الصينية TENAA، فإن الهاتف لن يقدم أي تغيرات جوهرة، باستثناء المعالج. إذ إن النسخة القياسية من الهاتف تحتوي معالج (سنابدراجون 855بلس) Snapdragon 855Plus من كوالكوم، في حين ستأتي نسخة شبكات الجيل الخامس مع معالج (سنابدراجون 865بلس) التي أُعلن عنها قبل أيام.

So for the Z Flip 5G, the ONLY part that changes is the SoC. It's the Snapdragon 865+. The cameras stay the same at 12MP and 12MP. Same sensors too. Display is the same. Software is One UI 2.5 which is mostly unchanged. Hole is the same size. Battery is the same size. — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 10, 2020

وبحسب ما نشرته TENAA، فإن (جالاكسي زد فليب 5جي) ستقدم كاميرتين على الجانب الخارجي، الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، والثانوية بدقة 10 ميجابكسل مقارنةً بكاميرتي (جالاكسي زد فليب) اللتين قدمتا دقة واحدة هي 12 ميجابكسل لكل منهما.

Oh, also dimensions change a negligible amount. It's 0.5mm thicker than the current flip and 0.1mm taller — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 10, 2020

وأعلنت سامسونج قبل أيام رسميًا أنها تعتزم في 5 آب/ أغسطس المقبل عقد حدثها الخاص بالإعلان عن هواتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 في 5 آب/ أغسطس 2020، وفي الحدث ذاته، يُتوقع أن تعلن الشركة عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، ونسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من الهاتف القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip.

وعلى صعيد منفصل، أفاد تقرير من موقع Naver الكوري، فإن هاتفي (جالاكسي نوت 20) و(جالاكسي نوت 20 ألترا) – أو ما قد يُسمّى (جالاكسي نوت 20 بلس) – سيُطلقان بسعر أقل بنحو 0.05 مليون وون كوري، ما يعني أن الهاتفين سيتوفران بسعر أقل بنحو 40 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بأسعار هاتفي (جالاكسي نوت 10)، و(جالاكسي نوت 10 بلس).