Galaxy Z Flip 5G المرتقب يظهر في فيديو مسرب

حصلت النسخة الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G المرتقبة من هاتف سامسونج القابل للطي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip الأسبوع الماضي على تسريب كشف عن الصور الرسمية للهاتف، والآن ظهر الهاتف في مقطع فيديو نشر صاحب التسريبات الشهير (إيفان بلاس).

وظهر هاتف (جالاكسي زد فليب 5جي) في الفيديو باللون البرونزي من العديد من الزوايا. ومع ذلك، لم يحتوِ المقطع على أي معلومات عن المواصفات، ولكن بحسب ما نشرته هيئة الاتصالات الصينية TENAA، فإن الهاتف لن يقدم أي تغيرات جوهرة، باستثناء المعالج. إذ إن النسخة القياسية من الهاتف تحتوي معالج (سنابدراجون 855بلس) Snapdragon 855Plus من كوالكوم، في حين ستأتي نسخة شبكات الجيل الخامس مع معالج (سنابدراجون 865بلس) التي أُعلن عنها قبل أيام.

So for the Z Flip 5G, the ONLY part that changes is the SoC. It's the Snapdragon 865+. The cameras stay the same at 12MP and 12MP. Same sensors too. Display is the same. Software is One UI 2.5 which is mostly unchanged. Hole is the same size. Battery is the same size.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 10, 2020