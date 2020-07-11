كيف تتعلم الكتابة بسرعة كبيرة ودقة عالية؟

يعاني اليوم معظم العاملين عن بعد من بعض الصعوبات، أبرزها سرعة الكتابة على لوحة مفاتيح الحاسب، كما تكون الدقة في الكتابة لديهم غير كافية، لذلك نقدم لك موقع (Livechat Typing Speed Test) الذي يساعدك على تحسين كتابتك ويرفع من مستوى الدقة لديك.

كيفية تحسين سرعة الكتابة:

تحتاج إلى أن تكون مركزًا ولا تشعر بالانزعاج عند محاولة اختبار سرعة الكتابة، وأفضل شيء يمكنك القيام به لبدء الكتابة بشكل أسرع هو الاستمرار في الكتابة، فكلما حصلت على المزيد من التدريب زادت السرعة لديك. فقط تأكد من أنك تعزز العادات الجيدة.

كيفية وضع اليدين على لوحة المفاتيح:

سوف يساعدك وضع إصبعي السبابة على المفتاحين (F و J) في تحديد الموضع الصحيح للأحرف دون النظر إلى لوحة المفاتيح، حيث يمنحك هذا الأمر حرية وسرعة كبيرة في أثناء الطباعة على لوحة المفاتيح.

ما هو المفتاح للحصول على مهارات كتابة أسرع؟

التدرب على الكتابة بقدر ما تستطيع هو المفتاح الأول والأهم، لذلك مارس اختبارات الطباعة قدر المستطاع، وذلك بهدف تحسين عدد الكلمات التي يمكنك طباعتها في الدقيقة.

لماذا يقدم موقع (Livechat Typing Speed Test) اختبار كتابة مجاني؟

يريد الموقع تزويد مجتمع العملاء ووكلاء الدردشة الحية لديه باختبار كتابة مجاني، وذلك بهدف ممارسة وتحسين المهارات. كما يتيح الموقع أيضًا اختبار سرعة كتابتك مجانًا.

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