أبلغ عدد من مستخدمي هواتف آيفون الذين ثبتوا إصدار نظام التشغيل (iOS 13.5.1) الأخير عن مشكلات استنزاف البطارية وبالتحديد عند استخدام تطبيق آبل للموسيقي (Apple Music)، حيث أبلغ المستخدمون أن هذا يحدث حتى إذا لم يستخدموا التطبيق.



إليك كيفية إصلاح مشكلة استنزاف البطارية في إصدار iOS 13.5.1:

رصد هذه المشكلة لأول مرة موقع MacRumors الذي ذكر: “يعاني مئات المستخدمين الذين يستخدموا إصدار نظام التشغيل iOS 13.5.1 في أجهزة آيفون الجديدة والقديمة من استنزاف سريع للبطارية حتى عندما لا يكون تطبيق الموسيقى قيد الاستخدام، في بعض الحالات يعمل التطبيق في الخلفية على مدار عدة ساعات كل يوم، حتى في حالة عدم استخدامه لأسابيع أو عدم استخدامه على الإطلاق”.

ثم ظهرت الكثير من الشكاوى في منتديات دعم آبل وموقع التواصل الاجتماعي Reddit، من الكثير من مستخدمي هواتف آيفون الذين واجهوا المشكلة نفسها، حيث نشر أحد المستخدمين في موقع Reddit لقطة شاشة تُظهر أن بطارية هاتفه تستنزف الطاقة على مدار 24 ساعة وبالتحديد تطبيق الموسيقى الذي كان من أكثر التطبيقات استنزافًا لطاقة بطارية الهاتف.

كما أظهرت بعض لقطات الشاشة التي نشرها المستخدمون المتأثرون، أن لا حل لهذه المشكلة حتى في حالة تحويل الهاتف إلى (وضع الطاقة المنخفض) Low Power Mode، كما أظهرت بعض التقارير والشكاوى ارتفاع درجة حرارة الهاتف.

بينما يدعي بعض المستخدمين أن المشكلة تحدث عندما يبدأ تطبيق الموسيقى بمزامنة قوائم التشغيل مع ساعة آبل الذكية، وأن المشكلة تختفي بمجرد فصل الساعة عن هاتف آيفون، بينما يقول آخرون أن إيقاف تحديث تطبيق الموسيقى في الخلفية يساعد في حل هذه المشكلة، ويمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:



انتقل إلى الإعدادات في هاتف آيفون.

اضغط علي خيار (عام) General.

اضغط على خيار (تحديث التطبيق في الخلفية) Background App Refresh.

ستجد قائمة بالتطبيقات في هاتفك ابحث عن تطبيق موسيقى آبل، ومرر زر التبديل المجاور له لوضع الإيقاف.

ما الحل النهائي؟

لم تعلق شركة آبل على هذه المشكلة حتى الآن، ولا يوجد أرقام محددة للمستخدمين المتأثرين، ولكن يبدو أن الإصلاح المؤقت الأكثر موثوقية لهذا الخطأ – حتى الآن – هو حذف تطبيق الموسيقى من هاتف آيفون، وانتظار إطلاق الإصدار الرسمي من نظام التشغيل (iOS 13.6) – الذي يتوفر حاليًا كإصدار تجريبي – في الأيام القادمة لحل المشكلة بشكل نهائي.