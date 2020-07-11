صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف إدارة الأعمال مع خصم 98%

- الحزمة الشاملة لاحتراف إدارة الأعمال The Ultimate All-Access Business Bundle ft. Award-Winning Business School Professor.
- عدد الدورات: 12.
- عدد الدروس: 1428.
- المدة: 150 ساعة.
- تُشير التقارير إلى أن متوسط راتب الحاصلين على ماجستير إدارة الأعمال يصل إلى 142 ألف دولار، وتشمل الفرص الوظيفية المتاحة لهم على المدى القريب مناصب، مثل: استشاري إداري، ومدير المنتج، ومحلل مالي، ومحلل البيانات، بينما على المدى الطويل تتغير هذه الوظائف لتشمل: الرئيس التنفيذي، والمدير المالي، ومدير التسويق، وغير ذلك.
- يكلف الحصول على (ماجستير في إدارة الأعمال) MBA مبلغًا يتراوح بين 100 ألف دولارِِ إلى 200 ألف دولارِِ اعتمادًا على مكان الدراسة وفقًا لتقارير موقع Investopedia، كما يتطلب الأمر التزامًا كبيرًا بالوقت، وهو أمر لا يناسب الأشخاص الذين يعملون بدوام كامل.
- الخبر السار هو وجود الكثير من الخيارات عبر الإنترنت لاستكشافها إذا كنت ترغب في تطوير مهاراتك في مجال القيادة وإدارة الأعمال بتكلفة بسيطة، فهناك على سبيل المثال: الحزمة التدريبية التي يقدمها (كريس هارون) Chris Haroun – المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (Haroun Education Ventures)، وأستاذ إدارة الأعمال الحائز على العديد من الجوائز، والحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا – التي تشمل مجموعة من أفضل دوراته في مجال إدارة الإعمال.
- ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على تعلم كل ما تحتاج إلى معرفته عن إدارة الأعمال من البداية وحتى الاحتراف، حيث ستتعلم كيفية إطلاق شركة من الصفر، وكيفية جمع تمويل بسرعة، وكيفية إنشاء نماذج مالية وتحليل البيانات المالية للشركة لتطوير رؤى تجارية فعالة.
- ستتعرف أيضًا على كيفية عمل الشركات المصرفية الاستثمارية وكيف الاستفادة منها لدعم عملك، وكيفية تطوير عروض أفضل للمستثمرين والعملاء، وتحليل الأسواق والشركات من منظور نوعي وكمي.
- تضم هذه الحزمة التدريبية دورة تدريبية كاملة حول كيفية الإدارة عن طريق التفويض حتى تتمكن من تحقيق أهدافك، كما ستتعرف على ما يجب عليك تفويضه حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في التركيز على أهدافك المهنية والشخصية، وحتى تتمكن من تطوير موظفيك وتعليمهم مهارات جديدة.
- وتضم دورة أخرى حول كيفية تحفيز الموظفين لزيادة الإنتاجية، ودورة تدريبية كاملة للمحللين الماليين، ودورة أخرى حول تطوير مهارات التحدث مع الجمهور عن طريق صياغة خطب أفضل وإلقاءها بثقة.
- وهناك دورة أخرى حول كيفية وضع خطة عمل احترافية من الصفر، وذلك عن طريق منهجية مكونة من 13 خطوة لإنشاء خطة العمل، مع الحصول على 50 نموذجًا لخطة العمل، و 25 عرضًا تجاريًا مخصصًا للشركات الناشئة.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
2388 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- An Entire MBA in 1 Course: Award Winning Business School Professor
- Interview Better Than Anyone
- How to Manage by Delegating So You Can Achieve Your Goals
- How to Motivate Employees So That Productivity Increases
- The Complete Personal Finance Course: Save, Protect, & Make More
- 30-Day Challenge: Boost Your Productivity & Happiness
- The Complete Job, Interview, Resume, LinkedIn & Network Guide
- The Complete Financial Analyst Training & Investing Course
- The Complete Presentation & Public Speaking/Speech Course
- The Complete Business Plan in One Course (Includes 50 Templates)
- 101 Crucial Lessons They Don’t Teach You in Business School
- The Complete YouTube Course by YouTubers with 100M+ Views