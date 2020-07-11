صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف إدارة الأعمال مع خصم 98%

تضم هذه الحزمة التدريبية دورة تدريبية كاملة حول كيفية الإدارة عن طريق التفويض حتى تتمكن من تحقيق أهدافك، كما ستتعرف على ما يجب عليك تفويضه حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في التركيز على أهدافك المهنية والشخصية، وحتى تتمكن من تطوير موظفيك وتعليمهم مهارات جديدة.