تعطل العديد من تطبيقات iOS بسبب فيسبوك

تعذر الوصول إلى العديد من تطبيقات iOS بسبب مشكلة تتعلق بميزة تسجيل الدخول إلى فيسبوك، مما جعل مستخدمي آبل غير قادرين على الوصول إلى العديد من الخدمات الشائعة، مثل سبوتيفاي وبينتيريست وتيندر.

وكانت هناك تقارير واسعة النطاق على منصات التواصل الاجتماعي عن تعطل التطبيقات كلما تم تشغيلها على أجهزة هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية، وما يقابلها من تقارير أعطال التوقف على منصة (DownDetector).

ويبدو أن سبب انقطاع الخدمة هو مجموعة تطوير البرامج أو (SDK) من فيسبوك، التي تستخدمها العديد من التطبيقات لإدارة تسجيلات دخول المستخدم.

ولا يتعين على المستخدمين استخدام فيسبوك لتسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات حتى يؤثر ذلك على برامجهم (ليس عليهم حتى تثبيت فيسبوك)، ولم تكن هناك تقارير عن تعطل التطبيقات نفسها على أجهزة أندرويد.

واعترفت فيسبوك عبر منصتها للمطورين أن برمجياتها تسبب مشاكل، وقالت الشركة: “نحن ندرك ونحقق في زيادة الأخطاء في (iOS SDK) التي تتسبب في تعطل بعض التطبيقات”.

وأبلغ العديد من المطورين عبر منصة (GitHub) عن مشكلات في تطبيقاتهم، وألقوا باللوم على فيسبوك أيضًا، التي أشارت بعد مرور عدة ساعات إلى عودة التطبيقات للعمل بالشكل الطبيعي.

وقال متحدث باسم الشركة: “أدى تغيير التعليمات البرمجية في وقت سابق إلى تعطل بعض تطبيقات iOS التي تستخدم مجموعة تطوير البرامج من فيسبوك، وقد حددنا المشكلة بسرعة وأصلحناها، ونحن نعتذر عن أي شيء غير مناسب”.

ويشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تكون فيها مجموعة تطوير البرامج من فيسبوك سببًا بتعطيل عدد كبير من التطبيقات، حيث حدثت مشكلة شبه متطابقة بتاريخ 6 مايو وأثرت على العشرات من الخدمات لساعات طويلة.

وتشجع فيسبوك المطورين على دمج خدمات تسجيل الدخول في تطبيقاتهم من خلال تقديم رؤى قيمة حول استخدام التطبيق والإعلان في المقابل.

ويتم تقديم (SDK) كوسيلة راحة لكل من المطورين وفرق التسويق، حيث يمكن استخدامها أيضًا لتتبع تحويلات الإعلانات التي يتم عرضها عبر فيسبوك.

ويعني هذا أنه عندما تكون هناك مشكلة في خدمات فيسبوك، فإنها تؤثر على عدد كبير من التطبيقات الأخرى، وفي كل مرة يفتح فيها المستخدم تطبيقًا يستخدم (SDK)، فإنه يجري اتصالاً بخوادم فيسبوك استعدادًا لمصادقة أي تسجيلات دخول.