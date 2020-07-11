تسريب صور حاسوبين لوحيين مرتقبين من هواوي ومواصفاتهما

نشر أحد حسابات التسريب في تويتر الصور الصحيفة، وقائمة المواصفات الخاصة بحاسوبين لوحيين مرتقبين من هواوي، هما: (ميت باد تي10) MatePad T10، و(ميت باد تي10إس) MatePad T10s.

وورد في قائمة المواصفات التي نشرها حساب Ronald Quandt، أن الحاسوب (ميت باد تي10إس) سيقدم شاشة من نوع IPS LCD بقياس 10.1 بوصة بدقة 1920×1200 بكسل، وسيحتوي معالجًا من نوع (هاي سيليكون كيرين 710أي) HiSilicon Kirin 710A بتردد 2.0 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، أو 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت مع دعم التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وسيحتوي الحاسوب – الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة – بطارية بسعة 5,100 ميلي أمبير/ الساعة، وسيعمل بواجهة المستخدم EMUI 10.1 من هواوي المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من جوجل، وسيعمل مع مكبرات صوت من نوع (هارمان كاردون) Harman Kardon. ويقدم (ميت باد تي10إس) كاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، في حين ستأتي الكاميرا الأمامية بدقة 2 ميجابكسل.

أما فيما يتعلق بحاسوب (ميت باد تي10)، فهو يقدم مواصفات أقل من (ميت باد تي10إس)، إذ تأتي شاشته بقياس 9.7 بوصات وبدقة 1280×800 بكسل. وسيقدم الحاسوب ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، أو 32 جيجابايت. ومع ذلك، يأتي هذا الحاسوب مع مكبري صوت إستريو بدلًا من واحد. ويدعم الحاسوبان تقنية Histen 6.0 من هواوي.

ولا معلومات في الوقت الراهن عن موعد طرح الحاسوبين في الأسواق، ولكن يُتوقع أن يكون ذلك وشيكًا بالنظر إلى حجم التسريب. وتجدر الإشارة إلى أن الحاسوبين لا يدعمان خدمات جوجل وتطبيقاتها في ظل العقوبات الأمريكية المستمرة ضد الشركة الصينية منذ شهر أيار/ مايو 2019، ولكن يمكن تنزيل التطبيقات من خلال متجر AppGallery التابع لهواوي.