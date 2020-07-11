المملكة المتحدة قد تطلب إزالة معدات هواوي قريبًا

قد تطلب المملكة المتحدة إزالة معدات هواوي قريبًا، وذلك وفقًا لصحيفة التلغراف، التي قالت إن الحكومة البريطانية قد تحدد مهلة تنتهي بحلول 2025 لإزالة المعدات التي صنعتها الشركة الصينية من شبكات اتصالات الجيل الخامس (5G) في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن وزير الثقافة البريطاني (أوليفر دودن) Oliver Dowden سيدلي ببيان في مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء يناقش فيه مستقبل العملاقة الصينية في البنية التحتية للاتصالات في بريطانيا، وأن الوزراء أرادوا إزالة معدات هواوي في غضون خمس سنوات.

وبالإضافة إلى التوترات في العلاقات بين لندن وبكين، فقد قيدت بريطانيا في شهر يناير دور الشركة الصينية في بناء شبكات الجيل الخامس بنسبة 35 في المئة وحظرتها من الأجزاء الأكثر حساسية في النظام.

وقالت الحكومة حديثًا: إن العقوبات الأمريكية يمكن أن تضر بقدرة هواوي على توريد معدات الشبكات المهمة.

وحذر سفير الصين لدى لندن، (ليو شياو مينغ) Liu Xiaoming، الأسبوع الماضي من أن إزالة معدات هواوي سيبعث برسالة سيئة للغاية إلى الشركات الصينية.

وأوضحت صحيفة التلغراف أن المشرعين المحافظين ضغطوا على رئيس الوزراء (بوريس جونسون) Boris Johnson لتسريع العملية، بحيث تكون منتهية في عام 2023.

وحذرت شركتا (فودافون) Vodafone و (بي تي) BT من أنهما بحاجة إلى خمس سنوات على الأقل وسبع سنوات من الناحية المثالية لتجنب حدوث خلل كبير في شبكات بريطانيا فائقة السرعة الناشئة.

وكان الموعد النهائي الأصلي لإزالة معدات هواوي محددًا بعام 2029، لكن المشرعين المحافظين هددوا بهزيمة الحكومة في مجلس العموم بالتصويت ضد التشريع الذي يحدد الجدول الزمني.

وأصبحت الحاجة إلى رد فعل يتعلق بهواوي أكثر إلحاحًا بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظرًا تجاريًا على بيع الرقاقات الدقيقة للشركة.

ومن المقرر مراجعة القرار الأمريكي الأسبوع المقبل، وذلك بالرغم من أنه من غير المتوقع أن ترفع إدارة ترامب العقوبات التجارية.

وحثت هواوي حكومة المملكة المتحدة على الانتظار حتى تعرف نتيجة المراجعة الأمريكية قبل أن تقرر.

واعترف رئيس الوزراء البريطاني أنه يتعين عليه معالجة مسألة كيفية تأثير العقوبات الأمريكية على هواوي في المملكة المتحدة.

وقال (فيكتور زانج) Victor Zhang، نائب رئيس شركة هواوي: لطالما كانت الأولوية الرئيسية لشركة هواوي هي تزويد شبكات الهاتف المحمول بتقنية رائدة على مستوى العالم لإبقاء الشعب البريطاني على اتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخاصةً في هذا الوقت العصيب.

وأضاف “يجب ألا تتخذ حكومة المملكة المتحدة قرارًا متسرعًا بدون جميع الأدلة، وذلك لأن قرار (5G) حيوي لإستراتيجية المملكة المتحدة ومستقبل اقتصادها الرقمي”.