كيفية إنشاء حسابات فرعية في حساب أمازون برايم فيديو

أعلنت شركة أمازون عن تقديم ميزة جديدة في خدمة بث الفيديو (أمازون برايم فيديو) Amazon Prime Video التابعة لها، حيث سيتمكن أي شخص يمتلك حساب رئيسي في أمازون من إنشاء ما يصل إلى 5 حسابات فرعية داخل حسابه إما للبالغين أو الأطفال.

وسيحصل كل حساب فرعي – بالإضافة للحساب الرئيسي – على توصيات للمحتوى بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بكل حساب بشكل منفصل.

كيف يمكنك إنشاء حسابات فرعية في حساب أمازون برايم فيديو الرئيسي؟

تعتبر عملية إنشاء حسابات فرعية داخل الحساب الرئيسي في خدمة (أمازون برايم فيديو) سهلة للغاية، وهي تشبه الخطوات الموجودة في خدمات البث الأخرى التي وفرت هذه الميزة منذ فترة طويلة، مثل: نتفليكس وديزني بلس، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع أمازون برايم فيديو في المتصفح، ثم سجل الدخول بحسابك الرئيسي.

اضغط على رمز السهم بجوار اسم الحساب الخاص بك في أعلى الجهة اليسرى من النافذة لإظهار القائمة الرئيسية.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، اضغط على خيار (إضافة جديد) Add new، ثم اكتب الاسم الذي تريده للحساب في الخانة المخصصة لذلك.

إذا كان الحساب الذي تريد إنشاءه خاص بطفل، فقم بتبديل الزر بجوار خيار (حساب طفل) Kids Profile إلى وضع التشغيل، حيث سيقتصر المحتوى الذي سيُعرض في هذا حتى سن 12 عامًا. بالإضافة لعدم قدرة صاحب الحساب على شراء أي شيء مباشرة عبر حسابه.

اضغط على خيار (حفظ التغييرات) Save Changes.

كما يمكنك أيضا إضافة حسابات فرعية عبر تطبيق أمازون برايم فيديو في هاتفك الذكي، من خلال اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول إلى تطبيق أمازون برايم فيديو في هاتفك الذكي.

اضغط على خيار (My Stuff) في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على رمز السهم بجوار اسم الحساب الخاص بك في أعلى الشاشة، ثم اختر (جديد) New من القائمة المنسدلة التي تظهر لك.

ادخل اسم الحساب الفرعي، ثم اضغط على (حفظ) Save.

ملاحظة: يجب عليك تكرار الخطوات الموضحة سابقًا لإضافة الحسابات الأخرى، بالإضافة لذلك لا تتوفر ميزة قفل الحساب الرئيسي أو الحسابات الفرعية باستخدام رقم التعريف الشخصي (PIN) أو تعيين صورة رمزية للحساب.