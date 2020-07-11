آبل تنشر تحذيرًا هامًا لمالكي حواسيب ماك بوك

نشرت شركة آبل في الثاني من شهر يوليو تنبيهًا عبر صفحة دعم فني يحذر مالكي حواسيب ماك بوك MacBook من إغلاق جهاز الحاسب المحمول في ظل وجود غطاء للكاميرا.

ووفقًا للشركة، فقد يتسبب ذلك بحدوث أضرار، مثل تشقق الشاشة أو كسرها، وذلك لأن المسافة بين الشاشة ولوحة المفاتيح مصممة لتكون ضيقة للغاية.

وقالت آبل: تم تصميم أجهزة حواسيب ماك المحمولة لحماية خصوصيتك ومنحك التحكم في معلوماتك، وتحتوي على ضوء مؤشر كاميرا لإعلامك عند تشغيل الكاميرا.

وقد يتسبب تغطية الكاميرا المدمجة بتداخل مع مستشعر الإضاءة المحيطة وقد يمنع ميزات، مثل السطوع التلقائي و True Tone، من العمل.

وكبديل لغطاء الكاميرا، يمكن استخدم ضوء مؤشر الكاميرا لتحديد كون الكاميرا نشطة، مع إمكانية تحديد التطبيقات التي يمكنها استخدام الكاميرا في تفضيلات النظام.

وأضافت آبل “تتضمن منتجاتنا وميزاتنا تقنيات مبتكرة للخصوصية مصممة لتقليل كمية بياناتك التي يمكننا – أو أي شخص آخر – الوصول إليها، وتساعد ميزات الأمان القوية على منع أي شخص باستثناءك من الوصول إلى معلوماتك”.

وتم تصميم كاميرا (FaceTime HD) المضمنة في حواسيب ماك مع مراعاة خصوصيتك، وتستخدم ضوء مؤشر الذي يضيء باللون الأخضر عندما تكون الكاميرا نشطة، لذلك ستعرف دائمًا عند تشغيل الكاميرا.

كما تم تصميم الكاميرا بحيث لا يمكنها العمل بدون تشغيل ضوء المؤشر، وهذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها معرفة كون الكاميرا قيد التشغيل.

وكإجراء أمني إضافي، يمكنك التحكم في التطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا المدمجة، وقبل أن يتمكن أي تطبيق من استخدام الكاميرا في نظام التشغيل (macOS Mojave) أو الأحدث، يجب عليك أولاً منحه الإذن.

ويمكنك من خلال تفضيلات النظام معرفة التطبيقات التي لديها إذن لاستخدام الكاميرا وإلغاء حق وصول التطبيق أو منحه.

وفي حال كانت بيئة العمل تتطلب منك تغطية كاميرا حاسب ماك، فاتبع هذه الإرشادات لتجنب إتلاف الشاشة: