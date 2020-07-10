5 أشياء تحتاج إلى مراعاتها قبل شراء تطبيق مدير كلمات المرور

يمكن أن يساعدك تطبيق مدير كلمات المرور الجيد في البقاء آمنًا عبر الإنترنت من خلال تمكينك من استخدام كلمة مرور عشوائية مختلفة بطول كافٍ لكل حساب من حساباتك.

وفقًا لدراسة أجراها (Dashlane)، يمتلك مستخدم الإنترنت العادي أكثر من 150 حسابًا عبر الإنترنت، لذا فإن مدير كلمات المرور هو الطريقة الوحيدة التي يمكن لمعظم الناس أن يأملوا في تجنب إعادة استخدام كلمات المرور ذاتها لجميع الحسابات.

يوفر تطبيق مدير كلمات المرور المدفوع مزايا رائعة، مما قد يجعلك تتساءل أي تطبيق مدفوع هو الأفضل. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على أهم 5 أشياء يجب مراعاتها قبل شراء تطبيق مدير كلمات المرور.

التخزين:

يوجد طريقتان لتخزين كلمات المرور باستخدام تطبيق المدفوع، إما التخزين على الجهاز أو التخزين على السحابة.

قد تعتقد أنك تفضل التخزين على الجهاز، لكن هناك مزايا محددة لذلك، فعندما يتم تخزين كلمات المرور الخاصة بك على جهازك، فلا داعي للقلق بشأن خروقات البيانات التي تؤثر على سحابة المزود، أو ما إذا كانت معلوماتك يتم نقلها وتخزينها بشكل صحيح، لكن إذا فُقد جهازك أو سُرق منك، فسوف تفقد جميع كلمات المرور الخاصة بك أيضًا، ولا توجد أي طريقة لاستعادتها. كما يمكن أن يزداد الوضع صعوبة عندما تود مزامنة كلمات المرور عبر الأجهزة أو نقل جميع معلوماتك إلى جهاز جديد.

أما مع التخزين السحابي فيمكن استرداد كلمات المرور بسهولة إذا فقدت الوصول إلى أجهزتك، لكن هناك مخاوف أمنية إضافية، ويفتخر معظم مديري كلمات المرور بالتشفير الثقيل في خوادمهم السحابية، وأفضلهم سيشفّرون بياناتك على الجهاز قبل أن يتم نقلها إلى خوادمهم.

ما مدى أهمية التخزين؟

تشير (Zero-knowledge) إلى السياسات والبنية التي تقضي على إمكانية وصول التطبيق إلى كلمة مرورك. لكن تذكر، لمجرد أن بياناتك مشفرة على خادم مزودي الخدمة لا يعني أنه لا يمكنهم الوصول إليها. هذا هو السبب في أن بعض موفري كلمات المرور يستخدمون بنية (Zero-knowledge).

خيارات الاسترداد:

العيب الرئيسي لاستخدام مدير كلمات المرور هو أنه إذا نسيت كلمة المرور الرئيسية، فقد تكون بياناتك غير قابلة للاسترداد، وقد تعامل مديرو كلمات المرور المختلفة مع هذا بطرق مختلفة، لذلك ستحتاج إلى التحقق من نوع خيارات الاسترداد التي يقدمها كل تطبيق لتعرف الأفضل لك.

التوافق:

يعد توافق الجهاز عاملاً مهمًا آخر عند اختيار مدير كلمات المرور، ليس كل المديرين متوافقين مع جميع الأجهزة، لذلك تأكد أن مدير كلمات المرور الذي تختاره يتضمن مكونًا إضافيًا لمتصفحك المفضل. في الوقت الحاضر، لا يمثل هذا مشكلة كبيرة، لأن معظم مديري كلمات المرور لديهم مكون إضافي قوي للمتصفحات الرئيسية.

هدف الاستخدام:

يختلف قرارك بناءً على الإعداد الذي تنوي استخدام التطبيق فيه، فالاستخدام الشخصي يختلف عن التجاري، فإذا كان الهدف إعداد العمل مع مستخدمين متعددين، فمن الضروري العثور على برنامج بمزايا إدارة جيدة للمستخدم، مثل مجموعات المستخدمين ومشاركة كلمات المرور الآمنة.