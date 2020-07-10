4 أسباب لعدم تثبيت الإصدار العام التجريبي من iOS 14 الآن

أصدرت شركة آبل للتو الإصدار التجريبي العام لنظام iOS 14 الجديد، الآن، يمكن لأي شخص لديه هاتف آيفون أو جهاز آيباد متوافق الحصول على معاينة مبكرة للمزايا التي سيحصل عليها أي شخص آخر هذا الخريف.

إذا كنت على استعداد لمواجهة الأخطاء والمشكلات العرضية، فيمكنك تثبيت الإصدار التجريبي من نظام iOS 14 والمساعدة في اختباره، لكن هل يجب عليك ذلك؟ نصيحتنا: انتظر حتى سبتمبر.

4 أسباب لعدم تثبيت iOS 14 بيتا على الفور

سوف تتعطل بعض التطبيقات:

من أجل إضافة مزايا وإمكانيات جديدة إلى iOS 14 يتعين على آبل إجراء تغييرات على الرمز الذي يستخدمه مطورو التطبيقات للبناء عليه، وبسبب تلك التغييرات التي حدثت أثناء عملية الإصدار التجريبي، قبل أن يتمكن المطورون من إصدار تحديثات علنية لإصلاح أي مشكلات، ستفشل بعض التطبيقات بلا شك.

قمنا ببحث بسيط على تويتر بعد ساعتين فقط من إطلاق الإصدار التجريبي العام لنظام iOS 14 أوصلنا إلى عرض شكاوى حول تطبيق مصرفي و (Sky TV) معطلة.

ما يعقد الأمور هو حقيقة أن آبل تطلق العديد من تحديثات بيتا طوال فترة المعاينة ويمكن لأي شخص من هذه التحديثات تضمين التغييرات التي تعطل التطبيق. لذلك حتى إذا كان تطبيقك المصرفي يعمل بشكل جيد على (Public Beta 2)، فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان (Public Beta 3) سيكسرها.

عمر البطارية هو دائمًا آخر شيء يتحسن:

يبدو دائمًا كما لو أن آبل تركز خلال برنامج بيتا على تنفيذ وتحسين المزايا في معظم الوقت، ومع اقتراب شهر سبتمبر وموعد الإصدار الرسمي، يتحول التركيز إلى تحسين البطارية وإعادتها إلى حيث كانت تجريبية.

سيكون هناك إعادة تشغيل وأخطاء عشوائية:

لا تنتهي آبل من العمل على iOS 14 وستكون هناك مشكلات، ولكن آبل ستخطط لإصلاحها في المستقبل.

العودة إلى iOS 13 ليست مثالية:

من الممكن إلغاء تثبيت iOS 14 والعودة إلى نظام تشغيل أكثر استقرارًا، ولكن حتى ذلك يأتي مع جانب سلبي كبير – سيتعين عليك استعادة إعدادات المصنع لجهازك – هذا يعني أنه سيكون عليك إما البدء مرة أخرى، كما لو كان جهازك جديدًا تمامًا، أو إذا قمت بإنشاء نسخة احتياطية قبل تثبيت الإصدار التجريبي، فاستخدمه كنقطة استعادة.