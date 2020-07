نسخة مختومة من لعبة Super Mario Bros تُباع بسعر خيالي

حققت لعبة (سوبر ماريو برذرز) Super Mario Bros – التي أُطلقت قبل أكثر من 35 عامًا – رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ باعت نسخة مختومة منها بسعر خيالي في أحد المزادات.

وبِيعت النسخة المختومة من اللعبة – التي أُطلقت أول مرة في ثمانينات القرن الماضي – في مزادات Heritage Auctions بسعر 114,000 دولار أمريكي، متفوقة على الرقم السابق للعبة ذاتها الذي سُجل العام الماضي مقابل 100,150 دولار أمريكي.

ووفقًا للصحفي (كريس كوهلر) الذي يحب جمع الألعاب، فإن هذا السعر يجعل (سوبر ماريو برذرز) اللعبة الأعلى سعرًا في التاريخ. وما يجعل هذه النسخة المحددة مرغوبة للغاية، أنها حصلت على تصنيف بنسبة 9.4 من 10، مما يعني أنها في حالة شبه مثالية، مع إغلاق كل شيء في العبوة الأصلية.

A sealed copy of Super Mario Bros. just sold at auction for $114,000, which is a new record for the sale of a single game. Bet the owners of the $100,000 one, which is an earlier printing, feel great today. pic.twitter.com/lVdcla8d19

— Chris Kohler (@kobunheat) July 10, 2020