موتورولا تبدأ بإطلاق One Vision Plus في المنطقة بسعر اقتصادي

أعلنت شركة موتورولا أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن هاتفين جديدين، هما: (موتو جي8 بلس) Moto G8 Plus، و(موتو إي6 بلاي) Moto E6 Play، والآن بعد أكثر من 7 أشهر، أعلنت عن إطلاق الهاتف الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقالت الشركة الأمريكية – المملوكة لشركة لينوفو الصينية: إن هاتف (موتو جي8 بلس) سيُباع في المنطقة العربية باسم (موتورولا ون فيجين بلس) Motorola One Vision Plus.

وينتمي هاتف (ون فيجين بلس) إلى فئة الهواتف المتوسطة. ويقدم شاشة من نوع (آي بي إس إل سي دي) IPS LCD بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2280×1080 بكسل مع نسبة أبعاد 19:9.

ويقدم الهاتف – الذي يأتي بسماكة 9.1 ميليمترات ويزن 188 جرامًا – ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وهي قابلة للتوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي).

ويحتوي (ون فيجين بلس) على معالج ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراجون 665 بتردد 2.0 جيجاهرتز، كما يحتوي على بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 4,000 ميلي أمبير/ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط.

وعلى ظهره، يمتاز الهاتف بوجود ثلاث كاميرات خلفية بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية مع فتحة عدسة f/1.7 وتقنية التركيز التلقائي بالليزر Laser AF بفضل الحساس الرابع إلى جانب الكاميرات، وبدقة 16 ميجابكسل لكاميرا التصوير العريض مع فتحة عدسة f/2.2، وبدقة 5 ميجابكسل للكاميرا الثالثة لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية فهي تقع داخل نتوء الشاشة، وتأتي بدقة 25 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويعمل الهاتف – الذي يأتي مع حساس بصمة على ظهره – بالإصدار 9 باي من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل. وسوف يتوفر (ون فيجين بلس) باللونين الأزرق، والوردي. وهو متاح عبر متجر (أمازون الإمارات) Amazon.ae بسعر 699 درهمًا إماراتيًا أو ما يُعادل 190 دولارًا أمريكيًا.