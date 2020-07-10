كيفية إيقاف فيسبوك من تعطيل التطبيقات في iOS اليوم

يتسبب (iOS SDK) من فيسبوك في تعطل عدد من تطبيقات آيفون الشائعة اليوم، بما في ذلك (Spotify وPinterest وTinder)، ولا تحتاج حتى إلى تثبيت تطبيق فيسبوك لتتعطل التطبيقات الأخرى، حيث قام المطورون بتنفيذ تسجيل الدخول إلى فيسبوك، وذلك من خلال تطبيقاتهم الخاصة، هذه هي المرة الثانية التي تحدث فيها هذه المشكلة في الأشهر الأخيرة، ولكن هناك حل بديل متاح لاستعادة التطبيقات وتشغيلها قبل أن تقوم شركة فيسبوك بإصلاح المشكلات.

تستخدم تطبيقات (Lockdown)، وهي جدار حماية وتطبيق حماية الخصوصية على (iOS)، شبكة (VPN) لمنع المتتبعين وأشياء مثل (iOS SDK) من فيسبوك من التحميل في تطبيقات الطرف الثالث. حيث سيسمح ذلك بتشغيل تطبيقات مثل (Spotify و Pinterest و Tinder) أثناء انقطاع (facebook iOS SDK)، وهو مجاني تمامًا للاستخدام. إليك كيفية إعداد التطبيق:

قم بتنزيل ( Lockdown Apps ) من متجر آب ستور.

قم بتشغيل (Lockdown Apps)، واتبع البرنامج التعليمي الظاهر على الشاشة.

اضغط على (إلغاء) عندما يطلب منك التسجيل أو تسجيل الدخول.

اضغط على زر (جدار الحماية قيد التشغيل) في أعلى واجهة التطبيق.

ستحتاج إلى الموافقة على إعداد ملف تعريف (VPN) على جهازك الآيفون.

بمجرد الإعداد، يمكنك تبديل (VPN) / (جدار الحماية) من داخل تطبيق (Lockdown).

تخطى (الإصدار التجريبي) وستعمل التطبيقات الآن بحرية.

يعد هذا حلاً مؤقتًا جيدًا لمشكلات فيسبوك (iOS SDK)، ويجب أن يعمل مع كل تطبيق قد تعطل اليوم، وإذا لم تعد بحاجة إلى تطبيق (Lockdown) بعد أن تحل شركة فيسبوك المشاكل، يمكنك ببساطة إزالة التطبيق، لكن سيؤدي ذلك إلى إزالة ملف تعريف (VPN) أيضًا.

الجدير بالذكر أن العدد الدقيق للمستخدمين المتأثرين غير واضح في الوقت الحالي، لكن أكثر من 15000 شخص أبلغوا بشكل جماعي عن عدم قدرتهم على الوصول إلى (Spotify و Pinterest و Waze)، وفقًا لموقع (Down Detector).