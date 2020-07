فيسبوك تتسبب في تعطيل العديد من تطبيقات iOS

إذا واجهت مشكلة مع تطبيقاتك على نظام iOS الآن فالسبب يعود إلى فيسبوك التي تتسبب مرة أخرى بتعطيل التطبيقات على نظام iOS.

تواجه مجموعة كبيرة من الخدمات الشائعة، بما في ذلك (Spotify) و(Pinterest) وتويتر وفايبر و(Venmo) و(Tinder) وحتى متجر آب ستور، صعوبات فنية.

العدد الدقيق للمستخدمين المتأثرين غير واضح في الوقت الحالي، لكن أكثر من 15000 شخص أبلغوا بشكل جماعي عن عدم قدرتهم على الوصول إلى (Spotify و Pinterest و Waze)، وفقًا لموقع (Down Detector).

تؤثر المشاكل في الغالب على تطبيقات iOS، لذلك إذا كنت تكافح للوصول إلى أي خدمات على أجهزة آيفون أو آيباد، فيجب أن تعرف أن فيسبوك هي السبب في تعطيل الخدمات الآن.

وفقًا للأحاديث على منصة تويتر، تتسبب حزمة (SDK) من فيسبوك لنظام iOS في تعطل الخدمات المتأثرة عند الإطلاق. في الواقع، إن قيامك الآن بإلقاء نظرة سريعة على حالة صفحة فيسبوك الآن تكشف أن الشركة تتعامل حاليًا مع (معدلات الخطأ المتزايدة) في (iOS SDK).

Facebook’s SDK is once again causing numerous iOS apps to crash on launch. If you’re still voluntarily putting code from a company that “moves fast and breaks things” into your app, then I would seriously consider not doing that 🙂https://t.co/TmkfFCN4fC

— John Sundell (@johnsundell) July 10, 2020