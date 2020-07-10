صفقة اليوم.. حزمة التدريب على شبكات سيسكو Cisco CCNA مع خصم 90%

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التعامل مع الشبكات ابتداءً من التعرف على أجهزة التوجيه وتكويناتها واتصالاتها المختلفة، ومرورًا بتقنيات التحويل، وبروتوكولات أجهزة التوجيه التي تستخدم لتلبية متطلبات شبكات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) وحتى التعرف على مفاهيم أمان الشبكات وكيفية تطبيقها.