صفقة اليوم.. حزمة التدريب على شبكات سيسكو Cisco CCNA مع خصم 90%

- حزمة التدريب على شبكات سيسكو Cisco CCNA Training Suite.
- عدد الدورات: 3.
- عدد الدروس: 399.
- المدة: 38 ساعة.
- تعتبر الشبكات من أبرز مجالات تكنولوجيا المعلومات، حيث تتسابق الشركات من جميع الأحجام لتثبيت أنظمة جديدة لتعزيز بنيتها المعلوماتية، وتعتبر شركة (سيسكو) Cisco من أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الشبكات، بفضل التطوير المستمر لأجهزتها وخدماتها.
- أشار تقرير توجهات الشبكات العالمية لعام 2020 من سيسكو إلى أن مستقبل الشبكات سيتطور بشكل كبير خلال السنوات القادمة، وستظهر مجموعة وظائف جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتقول سيسكو: “إن الوظائف الجديدة ستكون على الأرجح وظائف مختلطة تخدم بشكل أفضل الرابط بين التجارة والتكنولوجيا”.
- وبما أن زيادة الطلب الوظيفي والخبرة لا يكفيان للوصول إلى الوظائف المرغوب فيها في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث إن الشهادات ضرورية لصعود السلم الوظيفي. فمن الأفضل لك الحصول على شهادات سيسكو الرسمية التي ستساعدك كثيرًا في حياتك المهنية.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف التعامل مع الشبكات ابتداءً من التعرف على أجهزة التوجيه وتكويناتها واتصالاتها المختلفة، ومرورًا بتقنيات التحويل، وبروتوكولات أجهزة التوجيه التي تستخدم لتلبية متطلبات شبكات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) وحتى التعرف على مفاهيم أمان الشبكات وكيفية تطبيقها.
- ستتعلم أيضًا كيفية ضبط إعدادات الشبكة من البداية، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها، والتعرّف على التهديدات الأمنية التي قد تواجهها الشبكة والتقليل من حدّتها.
- ستتعلم أيضًا كيفية التعامل مع الشبكات التي تعمل بأجهزة سيسكو واحتراف صيانتها، بصرف النظر عن حجمها. كما تتضمن الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية التعامل مع بروتوكول IPv4، وفهم الأوامر الأساسية لجهاز التوجيه، وتكوين واجهات جهاز التوجيه، والمزيد.
- التأهل لاجتياز اختبارات شهادات سيسكو الرسمية، مثل: (CCNA R & S (200-125، و (CCENT) خلال أول محاولة لك.
- وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
450 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.
- نسبة الخصم: 90%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Cisco CCNA R/S (200-125): The Complete Course
- Cisco CCNA IPv4) Course)
- Cisco CCNA CCENT / ICND1 (100-105): The Complete Course