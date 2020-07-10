صفقة اليوم.. اشترك في تطبيق LogMeOnce لإدارة كلمات المرور مع خصم 80%

يُنشيء تطبيق (LogMeOnce) كلمات مرور قوية وعشوائية لكل تطبيق وموقع ويب تستخدمه، ثم يقوم بتخزين جميع كلمات المرور حتى لا تضطر أبدًا إلى تذكرها عند فتح التطبيق أو الخدمة من أي جهاز خاص بك.