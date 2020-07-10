صفقة اليوم.. اشترك في تطبيق LogMeOnce لإدارة كلمات المرور مع خصم 80%

- اشترك في تطبيق (LogMeOnce) لمدة 5 سنوات LogMeOnce Professional Plus: 5-Yr Subscription.
- (LogMeOnce) هو تطبيق لإدارة كلمات المرور يمكنك استخدامه للحماية من خروقات البيانات المتعلقة بكلمة المرور والتهديدات الأمنية.
- يُنشيء تطبيق (LogMeOnce) كلمات مرور قوية وعشوائية لكل تطبيق وموقع ويب تستخدمه، ثم يقوم بتخزين جميع كلمات المرور حتى لا تضطر أبدًا إلى تذكرها عند فتح التطبيق أو الخدمة من أي جهاز خاص بك.
- كل ما عليك تذكره هو كلمة مرور واحدة لفتح تطبيق (LogMeOnce) نفسه، كما يسهل التطبيق الأمر عليك أكثر حيث يدعم تسجيل الدخول باستخدام ميزة التعرف على الوجه، أو بصمة الإصبع.
- يستخدم تطبيق (LogMeOnce) تقنية التأمين (Zero-knowledge)، مما يعني أن الشركة المطورة للتطبيق لا يمكنها الوصول إلى بياناتك المحفوظة في التطبيق.
- يقوم التطبيق أيضًا بتشفير كلمات المرور والملفات والصور الخاصة بك في أي نظام تستخدمه باستخدام معيار التشفير المتقدم (AES). كما أنه يعمل مع جميع أجهزتك حتى تتمكن من الوصول إلى كلمات المرور الخاصة بك في أي وقت وفي أي مكان.
- يتيح لك الاشتراك في خطة (LogMeOnce Professional Plus) تخزين عدد غير محدود من كلمات المرور، وملء عدد غير محدود من النماذج تلقائيًا، وحفظ جميع بيانات بطاقات الائتمان ومعلومات الدفع الخاصة بك بشكل آمن.
- تتبع كلمات المرور لحظيًا، لتأمينها.
- مشاركة كلمات المرور مع الآخرين بسهولة
- تحسين الأمان مع ميزة المصادقة الثنائية.
- يدعم الوصول في حالات الطوارئ، حيث يمكنك إضافة جهات اتصال أخرى للتواصل معها في حالات الطوارئ.
- يتيح لك تطبيق (LogMeOnce ) أيضًا الوصول إلى مساحة تخزين سحابية مشفرة بسعة 1 جيجابايت مجانًا لحفظ أي شيء تريده محميًا، سواء صور أو ملفات، أو تراخيص العمل، أو معلومات جواز السفر والمزيد.
- إمكانية الوصول إلى خيارات تخصيص واسعة النطاق، مما يتيح لك إنشاء لوحة تحكم مخصصة تضم الميزات المهمة لك، لتسهيل الوصول إليها.
- العمل على جميع أنظمة التشغيل: أندرويد، وآي أوإس، وويندوز، وماك أوإس، ولينكس.
- مدة الاشتراك: 5 سنوات.
- الحد الأقصى لعدد الأجهزة: 3.
- التوفر: أونلاين.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
150 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 80%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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