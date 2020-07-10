صفقة اليوم.. احترف إنشاء المحتوى الرقمي مع خصم 98%

حزمة احتراف إنشاء المحتوى الرقمي The Digital Content Creators Master Class Bundle.

عدد الدورات: 8.

عدد الدروس: 127.

المدة: 11 ساعة.

تنمو صناعة المحتوى عبر الإنترنت بشكل كبير كل يوم؛ وخصوصًا محتوى الفيديو والقصص، حيث تشير إحصائيات الأعوام القليلة الماضية إلى أن الفيديو سيواصل التربع على عرش المحتوى الذي يُنشر على الإنترنت بفضل تطور سرعات الإنترنت وغيرها من العوامل، مما يجعل التسويق بالفيديو إستراتيجية هامة للكثيرين.

ستساعدك هذه الحزمة التدريبية على احتراف إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة لقناتك على يوتيوب، وحسابك في إنستاجرام بالإضافة إلى كيفية استغلال ميزة القصص في إنستاجرام لتقديم محتوى مميز للمتابعين.

ستتعلم كيفية الاستفادة من خوارزمية إنستاجرام، وزيادة عدد المتابعين من خلال التعرف على أوقات النشر المثالية، وكيفية إنشاء قصص إنستاجرام مميزة، وكذلك معرفة متطلبات إنشاء قناة يوتيوب احترافية، كما ستتعلم كيفية تسجيل مقاطع فيديو احترافية مخصصة للنشر على يوتيوب، وتحريرها بسهولة.

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول تسويق المحتوى على يوتيوب، وكيفية التواصل مع جمهورك وزيادته، ودورة أخرى حول تحرير الفيديو وكيفية استخدام برنامج (Shotcut) المجاني لتعلم الأساسيات، وكذلك الاستفادة من منصة (Prime Video Direct) وتحميل محتوى الفيديو عليها، وزيادة عدد المشاهدات.

تحتوي هذه الحزمة أيضًا على دورة تدريبية حول كيفية استخدام برنامج (Adobe Premiere Pro) لتحرير الفيديو وإنشاء محتوى مرئي عالي الجودة.

وقت الوصول للمحتوى: مدى الحياة.

الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.

مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.

السعر الأصلي قبل الخصم: 1600 دولارِِ.

السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.