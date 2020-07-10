ديل تطلق حاسوبها المكتبي الأحدث XPS

أطلقت شركة (ديل) Dell تحديثًا لحاسوبها المكتبي من سلسلة (إكس بي إس) XPS يجعله ذا هيكل أصغر، وأكثر جاذبية بكثير من الإصدار السابق، كما أضافت الشركة العديد من الفتحات في الجزء الأمامي منه للسماح بمرور المزيد من الهواء لإبقائه باردًا.

وأعادت الشركة الأمريكية تنظيم لوحة الإدخال/ الإخراج الأمامية التي تتكون من ثلاثة منافذ (يو إس بي 3.1-أي الجيل 1) USB 3.1-A Gen 1، ومنفذ (يو إس بي 3.1-سي الجيل 1) USB 3.1-C Gen 1، ومنفذ سماعات الأذن، وفتحة لقارئ بطاقات الذاكرة الخارجية SD card، فنقلتها إلى الجانب الأيمن بدلًا من أعلى محرك الأقراص الذي أصبح بالإمكان ترقيته إلى (بلو-راي) Blu-ray.

وداخليًا، يمتاز الحاسوب بأنه يحتوي الجيل العاشر الأحدث من معالجات شركة إنتل، ويأتي الإصدار الأرخص من الحاسوب، والمتاح بسعر 649.99 دولارًا أمريكيًا مع معالج Intel Core i3-10100، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت من نوع DDR4 بسرعة 2,666 ميجاهرتز مع إمكانية الترقية حتى 128 جيجابايت. أما قرص التخزين الداخلي فهو من نوع HDD SATA بسعة 1 تيرابايت، ولكن هناك خيار للحصول على قرص من نوع NVMe M.2 SSD.

ويأتي الحاسوب بخيارين أعلى من حيث المعالج، وهما: Intel Core i7-10700K، و Intel Core i9-10900K. كما يأتي الحاسوب مع بطاقة رسومات منفصلة من نوع Nvidia GeForce RTX 2070 أو AMD Radeon RX 5700 XT.

ويأتي حاسوب (ديل) المكتبي الجديد باللونين الأبيض أو الأسود، وتقول الشركة: إن حجمه الداخلي يساوي نسبيًا حجم إناء بسعة 19 لترًا مقارنةً بـ 24 لترًا في الإصدار السابق.

وإلى جانب حاسوبها المكتبي، أطلقت (ديل) نسخة باللون الأبيض من حاسوبها المحمول XPS 15، وسيكون اللون الجديد متاحًا خلال صيف 2020 مقابل 50 دولارًا إضافية على سعر الجهاز الأصلي، الذي يبدأ من 1,300 دولار أمريكي.

ويحتوي هذا الحاسوب الإصدار العاشر الأحدث من معالجات إنتل، بالإضافة إلى بطاقة رسومات من نوع Nvidia GeForce GTX 1650 Ti، وتكفي بطاريته للعمل لمدة 25 ساعة مع دقة +FHD للشاشة.