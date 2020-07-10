الحواسيب تشهد انتعاشًا في الربع الثاني من 2020 بفضل كورونا

بلغ إجمالي شحنات الحواسيب في جميع أنحاء العالم نحو 64.8 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2020، بزيادة قُدِّرت بنسبة 2.8% عن الربع الثاني من عام 2019، وذلك بحسب النتائج الأولية من شركة أبحاث السوق (جارتنر) Gartner.

وبعد الانخفاض الكبير في الربع الأول من العام الحالي بسبب اضطرابات سلسلة التوريد المتعلقة بجائحة الفيروس التاجي (كوفيد-19)، عاد سوق أجهزة الحاسوب الشخصية إلى النمو مع إعادة البائعين إلى قنواتهم، وزيادة الطلب على أجهزة الحاسوب المحمولة.

وقال (ميكاكو كيتاجاوا) – مدير الأبحاث في جارتنر: “يمثل الربع الثاني من عام 2020 انتعاشًا قصير المدى لسوق أجهزة الحاسوب في جميع أنحاء العالم، بقيادة النمو القوي الاستثنائي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا”. وأضاف: “بعد أن تعطلت سلسلة توريد أجهزة الحاسوب بشدة في أوائل عام 2020 بسبب جائحة (كوفيد-19)، كان جزء من النمو في هذا الربع يرجع إلى الموزعين وقنوات البيع بالتجزئة التي أعادت تخزين إمداداتها إلى مستويات شبه طبيعية”.

وقال كيتاجاوا أيضًا: “بالإضافة إلى ذلك، كان نمو أجهزة الحاسوب المحمولة قويًا بصورة خاصة، مدفوعًا بعدة عوامل، مثل: استمرارية اتجاه العمل عن بعد، والتعليم عبر الإنترنت واحتياجات الترفيه للمستهلكين. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في الطلب على أجهزة الحاسوب المحمولة لن يستمر إلى ما بعد عام 2020، حيث كانت الشحنات مدعومة بصورة أساسية باحتياجات الأعمال على المدى القصير بسبب تأثير جائحة (كوفيد-19)”.

وفي الربع الثاني من عام 2020، جاءت شركة لينوفو الصينية في المركز الأول في سوق أجهزة الحاسوب في جميع أنحاء العالم، إذ شحنت الشركة – حسب تقديرات جارتنر – أكثر من 16.197 مليون وحدة، في حين جاءت شركة (إتش بي) الأمريكية في المركز الثاني بعد شحن عدد 16.165 مليون وحدة. والآن تستحوذ الأولى على 25% من السوق، في حين تستحوذ الثانية على 24.9%.

وجاءت شركة (ديل) في المركز الثالث بعد شحن 10.648 مليون وحدة، ثم شركة آبل مع 4.368 مليون وحدة، ثم أيسر بنحو 4.007 مليون وحدة، ثم أسوس بنحو 3.593 مليون وحدة.