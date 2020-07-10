أفضل 3 أجهزة كيندل Kindle لعام 2020

أطلقت شركة أمازون في عام 2007 النسخة الأولى من أجهزة (كيندل) Kindle وهي أجهزة لوحية مخصصة لقراءة الكتب الإلكترونية تتيح للمستخدمين شراء الكتب والمجلات من متجر أمازون، وتتميز بخفة الوزن لسهولة حملها بيد واحدة في أي مكان، بالإضافة إلى شاشة غير ضارة بالعينين تحاكي التجربة التي يوفرها الكتاب الورقي، وبطارية تدوم لأسابيع.

إذا كنت تخطط لشراء جهاز كيندل جديد، فسنستعرض اليوم ميزات أفضل 3 إصدارات كيندل، وأوجه الاختلاف بينها.

إليك أفضل 3 أجهزة كيندل Kindle في 2020:

1- جهاز Kindle Paperwhite:

يُعتبر جهاز (Kindle Paperwhite) الجيل العاشر إصدار عام 2018 من أفضل أجهزة كيندل التي يمكنك شراؤها، حيث يأتي بتصميم أنيق أنحف وأخف من الإصدارات السابقة، وشاشة (خالية من الوهج) glare-free حتى تتمكن من القراءة بشكل مريح لساعات، كما يدعم الجهاز اتصال الواي فاي، وميزة مقاومة المياه، بالإضافة إلى السعر المناسب.

يأتي جهاز (Kindle Paperwhite) بشاشة تعمل باللمس مقاسها 6 بوصات، بدقة 300 بكسل في البوصة الواحدة، مع إضاءة مدمجة قابلة للضبط لتسهيل القراءة في ظروف الإضاءة المنخفضة، أو في ضوء الشمس الساطع.

يأتي الجهاز بخيارين من مساحة التخزين الداخلية بسعة 8 و 32 جيجابايت، ويدعم ميزة مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX8، مما يتيح لك الاستمتاع بالقراءة على الشاطئ، أو بجانب المسبح دون الخوف على الشاشة.

تستمر البطارية لمدة تصل إلى 6 أسابيع بشحنة واحدة، ولكن يختلف عمر البطارية بناءً على إعدادات الإضاءة، واستخدام اتصال الواي فاي.

يتوفر الجهاز في موقع أمازون السعودية بسعر 699 ريالًا سعوديًا لإصدار 32 جيجابايت، وبسعر 579 ريالًا سعوديًا لإصدار 8 جيجابايت.

2- جهاز Amazon Kindle إصدار 2019:

إذا كنت تبحث عن جهاز كيندل يدعم جميع الميزات الأساسية لتوفير تجربة قراءة مريحة بسعر مناسب، فجهاز (Amazon Kindle) إصدار 2019 يُعتبر خيارًا مثاليًا.

بالكاد يمكنك تمييز الفرق بين هذا الجهاز، وجهاز (Paperwhite) السابق، حيث يأتي هذا الجهاز بشاشة تعمل باللمس مقاسها 6 بوصات تدعم ميزة الإضاءة المدمجة القابلة للضبط نفسها، ولكن دقتها أقل تصل إلى 167 بكسل في البوصة الواحدة.

يتوفر الجهاز بسعة تخزين داخلية 8 جيجابايت مما يتيح لك الاحتفاظ بآلاف الكتب لقراءتها في أي وقت، مع إمكانية التحكم في نوع الخط وحجمه، بالإضافة إلى ترجمة الكلمات والوصول إلى المعجم بسهولة دون مغادرة صفحة القراءة.

يدعم جهاز (كيندل 2019) اتصال البلوتوث مما يتيح لك تشغيل الكتب الصوتية من Audible عبر السماعات اللاسلكية عبر بلوتوث، ويدعم اتصال الواي فاي. ويتوفر بسعر 399 ريالًا سعوديًا فقط.

3- جهاز Kindle Oasis إصدار 2019:

يعتبر جهاز (Kindle Oasis) إصدار 2019 أفضل أجهزة كيندل المتاحة في السوق على الإطلاق بفضل ميزاته القوية، ولكن العيب الوحيد فيه هو سعره المرتفع. حيث يبدأ بسعر 270 دولارًا، أي أنه أغلى من سعر جهازين (Kindle Paperwhite).

يأتي جهاز (Kindle Oasis) إصدار 2019 بتصميم مختلف تمامًا عن أجهزة كيندل التي تقدمها أمازون، فهو يحتوي على مساحة أفقية في الجانب الأيمن تضم زرين للتنقل بين صفحات الكتاب بسهولة.

يأتي الجهاز بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات، بدقة 300 بكسل في البوصة الواحدة، ولكنها تحتوي 25 مصباح LED لجعلها تتوهج بشكل متساوٍ، وذلك ضعف العدد الموجود في الإصدار السابق من الجهاز نفسه، و 5 أضعاف عدد مصابيح LED الموجودة في شاشة جهاز (Paperwhite).

يتوفر الجهاز بسعر 1199 ريالًا سعوديًا لإصدار 32 جيجابايت، وبسعر 1089 ريالًا سعوديًا لإصدار 8 جيجابايت.