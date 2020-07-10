آبل قد تطلق أول حاسوب ماك مع معالج Apple Silicon قريبًا

قال المحلل (مينج-تشي كو) – الذي يعد أشهر مسربي شركة آبل – اليوم الجمعة: إن الشركة ستطلق حاسوب (ماك بوك برو) MacBook Pro جديدًا مع المعالج الخاص بها خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وأعلنت شركة آبل خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2020 في شهر حزيران/ يونيو الماضي أنها ستنقل أجهزة الحاسوب الخاصة بها من معالجات إنتل إلى معالجات (آبل سيليكون) Apple Silicon التي تنتجها هي بنفسها. وتستخدم الشركة في الوقت الراهن معالجاتها للأجهزة المحمولة، مثل: هواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية، ولكنها تعتمد على معالجات إنتل لأجهزة الحاسوب منذ 15 عامًا.

وقال الرئيس التنفيذي لآبل (تيم كوك) في المؤتمر: إن الشركة ستشحن أول جهاز (ماك) مع معالجات (إنتل سيليكون) بحلول نهاية العام الحالي، وستستكمل الانتقال إلى المعالجات الجديدة في غضون عامين تقريبًا. ولم تحدد الشركة بعد أجهزة الحاسوب التي ستكون الأولى في الحصول على المعالجات الجديدة.

وقال كو – المحلل في شركة TF International Securities – في مذكرة: “نتوقع أن تطلق آبل طرزًا جديدة من (ماك بوك)، ويشمل ذلك: حاسوب (ماك بوك برو) الجديد بقياس 13.3 بوصة مع معالج (آبل سيليكون) في الربع الرابع من 2020، وحاسوب (ماك بوك أير) الجديد المزود بمعالج (آبل سيليكون) في الربع الرابع من 2020 أو الربع الأول من 2021، وحاسوب (ماك بوك برو) الجديد بقياس 14 بوصة أو 16 بوصة، وجميع النماذج الجديدة في الربع الثاني من 2021 أو الربع الثالث من 2021”.

وأضاف كو: “في سيناريو الحالة الخاصة بنا، ستزيد شحنات (ماك بوك) في عام 2021 بدرجة ملحوظة إلى ما بين 18 و20 مليون وحدة إذا خفضت آبل سعر (ماك بوك أير) المزود بمعالج (آبل سيليكون) منخفض التكلفة، وكان الطلب على تصميم عامل الشكل الجديد كليًا لطرازي 14 بوصة و16 بوصة من حاسوب (ماك بوك برو) أفضل من الطرز القديمة “.

وستسمح أجهزة (ماك) المزودة بمعالجات آبل للشركة بالتحكم في جدول إصدار حواسيب ماك وتقديم التحسينات، مثل: عمر البطارية المحسّن، إذ لن تحتاج بعدئذ إلى الانتظار حتى تصنع إنتل رقائق جديدة وتطلقها. لكنها في الوقت ذاته، قد تواجه تحديات لضمان تشغيل التطبيقات الخارجية على أجهزة الحاسوب الخاصة بها.

وتأمل آبل في تجنب هذا التحدي من خلال توفير الميزة المسماة Rosetta 2 التي ستسمح بتشغيل التطبيقات التي لم تُحدَّث لمعالجاتها الجديدة على أجهزة الحاسوب الجديدة. وهي توفر أدوات جديدة لمساعدة المطورين على نقل تطبيقاتهم.