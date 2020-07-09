TCL تعلن رسميًا عن TCL 10 Plus و TCL 10 SE

أعلنت شركة (تي سي إل) TCL عن هاتفي جديدين في سلسلة (10)، وهما: (10 بلس) 10 Plus، و(10 إس إي) 10 SE، اللذان ينتميان إلى الفئة المتوسطة.

ويقدم (تي سي إل 10 بلس) مواصفات مشابهة لهاتف (تي سي إل 10إل) – الذي أُطلق في وقت سابق – ولكن التغيير الرئيسي هو في الشاشة التي تأتي الآن من نوع AMOLED مع قطع على شكل قطرة ماء، وهي بقياس 6.53 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسل، في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، وثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، ورابعة بالدقة ذاتها لتصوير العمق.

ويحتوي (تي سي إل 10 بلس) معالجًا ثماني النوى من نوع (سنابدراجون 665)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

ويحتوي الهاتف أيضًا بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع Quick Charge 3.0 من كوالكوم، وهو يدعم تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، ويأتي مع منفذ لسماعات الأذن.

أما هاتف (تي سي إل 10 إس إي) فهو يقدم مواصفات أقل مقارنةً بهاتف (تي سي إل 10 بلس)، خاصةً فيما يتعلق بالشاشة التي تأتي من نوع LCD بقياس 6.52 بوصات وبدقة +HD، ثم إن الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجابكسل ضمن القطع الموجود في الشاشة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك 3 كاميرات بدلًا من 4، وهي تأتي بدقة 48 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل للثانية المخصصة للتصوير الفائق العرض، والثالثة تأتي بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق. وعلى الهاتف أيضًا هناك حساس البصمة.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع Helio P22، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية قابلة للتوسعة بسعة 128 جيجابايت، أما البطارية فهي تأتي بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واط.

هذا، ولا يُعلم سعر هاتفي (تي سي إل 10 بلس)، و(تي سي إل 10 إس إي) الذين أطلقتهما الشركة الصينية مبدئيًا في روسيا.