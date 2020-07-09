iOS 14 يقيس مستوى صوت سماعة الرأس في الوقت الفعلي.. إليك كيفية ذلك

أضافت آبل ميزة السمع في (iOS 13) العام الماضي لمنع المستخدمين من التعرض لمستويات عالية من الصوت باستخدام سماعات الرأس لفترات طويلة من الزمن، تقوم الشركة الآن بتوسيع هذه الميزة من خلال قياس مستوى الصوت في الوقت الفعلي في نظام iOS 14 و(iPadOS 14).

سابقًا مع (iOS 13)، كان مستخدمو آيفون قادرين بالفعل على التحقق من مستوى الصوت في سماعات الرأس، حيث يمكنك العثور على هذه المعلومات من خلال البحث عن (مستويات صوت سماعة الرأس) في تطبيق (Health)، من هناك، يمكنك التحقق من تسجيلات مستوى الصوت (بالديسيبل).

يعتبر التعرض المتكرر والطويل الأمد للأصوات الأقل من 80 ديسيبل (موافقًا) للمعيار، بينما التعرض المتكرر والطويل الأمد للصوت فوق هذا المستوى يمكن أن يؤدي إلى تلف السمع بشكل دائم، حيث يتم القياس تلقائيًا عند استخدام سماعات رأس متوافقة، مثل (AirPods وAirPods Pro).

بدءًا من iOS 14 يمكنك قياس مستويات صوت سماعة الرأس في الوقت الفعلي من خلال خيار جديد متاح في مركز التحكم، حيث تحتوي هذه الميزة الجديدة على واجهة مشابهة لتطبيق (Apple Watch Noise)، الذي يقيس مستويات الصوت بدلاً من سماعات الرأس.

إذا تجاوز ما تسمعه مستوى 80 (ديسيبل)، ستتحول أيقونة القياس إلى اللون الأصفر بدلاً من اللون الأخضر، بينما يعمل هذا مع معظم سماعات الرأس، تقول آبل إن القياس أكثر دقة مع سماعات (AirPods) وسماعات أخرى معتمدة.

إذا كنت تقوم بالفعل بتشغيل نظام iOS 14 أو (iPadOS 14) على جهاز آيفون أو آيباد، فاستخدم الخطوات التالية تساعدك في تمكين قياسات مستوى صوت سماعة الرأس في الوقت الفعلي:

افتح تطبيق (الإعدادات).

اضغط على (مركز التحكم).

اسحب لأسفل وابحث عن خيار (السمع).

اضغط على زر (+) الأخضر لإضافة السمع إلى مركز التحكم.

في المرة التالية التي تدخل فيها إلى مركز التحكم أثناء الاستماع إلى أغنية باستخدام سماعات الرأس، سترى رمز قياس الصوت قيد التشغيل.

من المتوقع أن يكون نظام iOS 14 متاحًا للجمهور هذا الخريف، وستتوفر نسخة تجريبية عامة في وقت ما في شهر تموز (يوليو).