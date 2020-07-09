3 ميزات جديدة في iPadOS 14 تجعل آيباد أكثر شبهًا بحاسوب ماك

يضيف نظام (iPadOS 14) الكثير من الميزات الجديدة إلى أجهزة آيباد اللوحية، مثل: أدوات الشاشة الرئيسية الجديدة، و ميزات أكثر انسيابية في المساعد الصوتي (سيري) Siri، ولكن هناك أيضًا بعض الميزات التي ستجعل أجهزة آيباد اللوحية تشبه حواسيب (ماك) Mac أكثر من أي وقت مضى.

إليك 3 ميزات جديدة في iPadOS 14 ستجعل جهاز آيباد أكثر شبهًا بحاسوب ماك:

1- أداة بحث جديدة ومحسنة:

كانت أداة البحث متاحة في أجهزة آيباد في إصدارات نظان التشغيل السابقة، ولكن كانت واجهة البحث تستحوذ على الشاشة بأكملها بالإضافة إلى أن نتائج البحث كانت محدودة إلى حد ما، ولكن الآن مع إصدار (iPadOS 14) الجديد يمكنك رؤية شريط البحث يظهر بشكل صغير في الشاشة.

كما ستجد أن شريط البحث يبدو أكثر انسيابية ويشبه إلى حد كبير أداة (Spotlight) في حاسوب ماك، حيث يمكنك تنشيطه عن طريق التمرير للجزء الأسفل من الشاشة، أو بالضغط على زري (CMD+المسافة) في لوحة المفاتيح كما هو الحال في حاسوب ماك.

وتتيح لك ميزات البحث المحسنة تحديد عدد كبير من الأشياء، مثل: الملفات والمجلدات في تطبيق الملفات ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات التي قمت بتثبيتها وملفات البودكاست، على سبيل المثال: يمكنك تنشيط البحث أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني للعثور على ملف تريد إرفاقه في رسالتك، ثم يمكنك بعد ذلك سحب الملف المعني وإفلاته في شاشة الرسالة وإرفاقه مباشرة.

يمكنك أيضًا استخدام ميزة (Search Knowledge)، للبحث عن أي شيء وستظهر النتائج مباشرة في شريط البحث، كما يمكنك حتى إدخال عنوان موقع الويب، مثل: Google.com ثم الضغط على مفتاح العودة وستُفتح نتيجة البحث في متصفح سفاري مباشرة.

2- تصميم جديد للتطبيقات:

أدخلت آبل تحديث جديد لتطبيقات جهاز (آيباد) في نظام التشغيل (iPadOS 14)، حيث ستجد أن هذه التطبيقات تظهر بتصميم جديد، أكثر شبهًا بتصميم التطبيقات في حواسيب ماك، بعكس التصميم القديم الأكبر حجمًا مثل الموجودة في آيفون.

على سبيل المثال: سيأتي تطبيق (الموسيقى) في جهاز آيباد بتصميم جديد يحتوي على شريط جانبي جديد في الجهة اليسرى من الشاشة يضم أزرارًا وروابط تنقلك إلى أجزاء مختلفة من التطبيق، وهذا سيكون بديلًا عن ميزة التنقل المستند إلى علامات التبويب المستخدمة حاليًا في الكثير من تطبيقات آيباد وآيفون.

3- رمز شريط أدوات جديد:

ستبدأ أيضًا في رؤية رمز شريط الأدوات الجديد في تطبيقات آيباد، الذي سيكشف جوانب مختلفة من الواجهة الرئيسية ويخفيها، على سبيل المثال: بالضغط على زر شريط الأدوات يمكنك تحريك الشريط الجانبي بعيدًا عن الشاشة، ثم إعادته بنقرة واحدة، مثل استخدام زر (إخفاء) في حاسوب ماك الذي تراه في تطبيقات، مثل: Finder.