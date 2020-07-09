مايكروسوفت تعلن عن ميزات مهمة تجعل Teams جديرًا بعصر كورونا

أطلقت شركة مايكروسوفت اليوم الأربعاء تحديثات كبيرة لخدمة مؤتمرات الفيديو التابعة لها (تيمز) Teams، التي تجلب معها (وضع معًا) Together Mode الذي بدأ العمل عليه منذ أشهر.

وكانت عملاقة البرمجيات الأمريكية قد بدأت العمل على (وضع معًا) منذ تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، وقد صُمم لإنشاء صور افتراضية للمستخدمين ثم وضعها معًا، وكأنهم حضور في مسرح يجلسون في صفوف بجانب بعضهم بعض.

وتستخدم مايكروسوفت لذلك تقنية الذكاء الاصطناعي لجعل مستوى الوجه والكتفين للمستخدمين وكأنهم يجلسون فعلًا “معًا”. وستبدأ الشركة بإطلاق (وضع معًا) لمستخدمي خدمة (تيمز) اعتبارًا من اليوم، وستكون متاحًا لجميع المستخدمين تقريبًا بحلول شهر آب/ أغسطس المقبل. وستدعم الميزة مبدئيًا العرض وكأن المستخدمين يجلسون في قاعة احتفالات، ولكن مايكروسوفت تعمل على إضافة المزيد من طرق العرض لإطلاقها مستقبلًا.

وإلى جانب (وضع معًا)، أطلقت مايكروسوفت العرض الديناميكي لـ (تيمز)، الذي صُمم للسماح للمستخدمين بمشاركة المحتوى بطريقة أفضل مع المشاركين الآخرين. وأضافت الشركة أيضًا مرشحات للفيديو، وتفاعلات حية، إذ تسمح المرشحات بتعديل مستويات الإضاءة، أو تنعيم تركيز الكاميرا لتحسين جودتها. أما التفاعلات الحية، فهي تسمح للمشاركين بالتفاعل عن طريق استخدام الرموز التعبيرية أثناء الاجتماعات.

وقالت مايكروسوفت في تدوينة: إن خدمة (تيمز) ستدعم قريبًا ما يصل إلى 1,000 مشارك، أو حتى إلى 20,000 مشارك إن كان المستخدمون يريدون الانضمام لمشاهدة عرض أو المناقشة. وتعتزم الشركة في وقت لاحق من العام الحالي إضافة ميزة النصوص الحية، والقدرة على ترجمة التسميات لحظيًا.

وقالت الشركة أيضًا: إنها تعتزم إضافة ميزة الردود المقترحة التلقائية إلى (تيمز)، وذلك استنادًا إلى سياق الرسائل السابقة في القنوات، مما يسمح للمستخدمين بسرعة الرد على الأسئلة وغيرها. وستضيف الشركة أيضًا فقاعات الدردشة في وقت لاحق من العام الحالي.

وتعتزم مايكروسوفت أيضًا دمج مساعدها الرقمي (كورتانا) Cortana في تطبيق (تيمز) في الأجهزة المحمولة قريبًا، وسيسمح ذلك للمستخدمين بأن يطلبوا من (كورتانا) إجراء مكالمة، أو الانضمام إلى اجتماع، أو مشاركة الملفات مع الزملاء، وحتى إرسال رسائل دردشة.

وستصل معظم ميزات (تيمز) الجديدة إلى التطبيق في وقت لاحق من هذا العام، وهي مؤشر واضح على مدى سرعة استجابة مايكروسوفت للمنافسة والوباء المستمر الذي يعمل على تشكيل طريقة عمل الناس، وتعلمهم.