كيف يمكنك استخدام ميزة تعدد المهام في تطبيق جيميل في آيباد؟

أطلقت جوجل يوم الاثنين الماضي تحديث جديد لتطبيق (جيميل) Gmail في نظام التشغيل (iPadOS)، حيث أصبح التطبيق يدعم ميزة تعدد المهام في جهاز (آيباد) iPad، مما يتيح لمستخدمي حسابات جيميل الشخصية وعملاء (G Suit) تقسيم الشاشة في تطبيق البريد الإلكتروني في جهاز (آيباد) للقيام بالعديد من المهام في الوقت نفسه.

كيف يمكنك استخدام ميزة تعدد المهام في تطبيق جيميل في جهاز آيباد؟

في حالة عدم استخدامك لميزة (تقسيم الشاشة) Split View في جهاز (آيباد) سابقًا، فإن الخطوة الأولى هي التأكد من تفعيل الميزة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق (الإعدادات) في جهاز آيباد.

اضغط على خيار (Home Screen & Dock).

حدد خيار (تعدد المهام) Multitasking.

تأكد من تبديل الزر بجوار خيار (السماح لتطبيقات متعددة) Allow Multiple Apps إلى وضع التشغيل.

كيف تعمل ميزة تعدد المهام في تطبيق جيميل في جهاز آيباد:

يمكنك استخدام ميزة تقسيم الشاشة في تطبيق جيميل بالطريقة نفسها مع أي تطبيق آخر يدعم الميزة في آيباد، أثناء فتح تطبيق (جيميل) ما عليك سوى التمرير السريع من أسفل الشاشة إلى الأعلى لسحب Dock، ثم سحب التطبيق الذي ترغب في استخدامه وإفلاته في الجهة اليسرى أو اليمنى من الشاشة.

ستتيح لك هذه الميزة عند استخدام تطبيق (جيميل) في جهاز آيباد القيام بالعديد من المهام في الوقت نفسه، مثل: التحقق من التقويم أثناء كتابة رسالة البريد الإلكتروني أو سحب الصور ومقاطع الفيديو من تطبيق (صور جوجل) وإسقاطها مباشرة في نافذة البريد الإلكتروني.

وكانت آبل قد قدمت ميزة تقسيم الشاشة كجزء من إصدار نظام التشغيل (iOS 9) في عام 2015، ومع ذلك، كانت شركات التقنية بطيئة في دعم هذه الميزة، ومن تلك الشركات: أدوبي، ولكن جوجل عجّلت في دعم الميزة لمتصفح كروم في عام 2015، ثم لتطبيقاتها المكتبية في عام 2016، بالإضافة إلى تطبيق يوتيوب.

يُشار إلى أن دعم تعدد المهام في تطبيق (جيميل) يأتي بالتزامن مع إعلان جوجل عن دعم الوضع الداكن في تطبيقاتها المكتبية: (المستندات) Docs، و(جداول البيانات) Sheets، و(العروض التقديمية) Slides، وذلك لنظام التشغيل أندرويد.