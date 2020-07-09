كيف تجعل هاتف أندرويد أو آيفون يقرأ كل شيء على الشاشة بصوت عالٍ؟

ليس من السهل أو من الممكن دائمًا إلقاء نظرة على شاشة هاتفك الذكي، سواء أكان هاتفك أندرويد أو آيفون، كما تفعل عادةً، لكن مع بعض التعديلات على إعدادات هاتفك، يمكنك الحصول على أهم المعلومات دون الحاجة إلى النظر إلى الشاشة، إليك كيفية جعل هاتفك يقرأ المعلومات التي تحتاجها بصوت عالٍ من خلال مكبر الصوت أو سماعات الرأس.

هواتف أندرويد:

مساعد جوجل (Google Assistant) ليس قادرًا على قراءة كل شيء، بخلاف اتجاهات القيادة وإجابات الأسئلة التافهة، لكن يمكنه بسهولة التعامل مع الرسائل القصيرة الواردة، لذلك تأكد من تمكين الوصول في هواتف أندرويد بدون استخدام اليدين وذلك عن طريق التوجه إلى (التطبيقات والإشعارات) ثم (المساعد)، حيث يمكنك بعد ذلك قول: “(Hey Google)، اقرأ رسائلي النصية”، لسوء الحظ، لا يعمل هذا الخيار إلا مع الرسائل الجديدة التي لم يتم قراءتها بعد، حيث كان المساعد قادرًا على قراءة النصوص القديمة، لكن هذه الوظيفة لم تعد متاحة لسبب غريب.

لقراءة أي شيء آخر، يمكنك استخدام محرك (تحويل النص إلى كلام) المدمج في نظام تشغيل أندرويد حيث يمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال التوجه إلى الإعدادات، ثم انقر فوق إمكانية الوصول ثم إخراج النص إلى كلام وقم بتكوين خياراتك لسرعة القراءة ودرجة الصوت كما تفضل.

مرة أخرى اتجه على شاشة (إمكانية الوصول)، وانقر فوق (سماع الاختيار) ثم قم بتشغيله، حيث يمكنك بعد ذلك التمرير لأعلى بإصبعين من أسفل الشاشة كلما احتجت إلى قراءة شيء ما.

هواتف آيفون:

في هواتف آيفون يمكنك القول: “يا سيري، اقرأ رسائلي النصية” لسماع الرسائل النصية غير المقروءة، وما عليك سوى إعداد ذلك من خلال تفعيل خيار (بدون استخدام اليدين ضمن سيري)، وعلى عكس نظام أندرويد يمكنك قراءة الرسائل القديمة أيضًا من خلال قول: “مرحبًا سيري، اقرأ رسائلي القديمة”.

كان (سيري) قادرًا على قراءة رسائل البريد الإلكتروني، ولكنه الآن يعرضها فقط على الشاشة، ولتفعيل ميزة القراءة بصوت عالٍ، تحتاج إلى تنشيط بعض خيارات إمكانية الوصول.

اختر إمكانية الوصول في الإعدادات، ثم حدد المحتوى المنطوق، وشاشة التحدث، (لسماع كل شيء على الشاشة)، أو نطق التحديد، (لسماع النص المحدد حاليًا فقط). يمكنك أيضًا تكوين محرك تحويل النص إلى كلام هنا أيضًا على غرار نظام أندرويد