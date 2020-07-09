كيفية الوصول إلى كلمات مرور شبكات الواي فاي المحفوظة في أندرويد

عندما تتصل بأي شبكة (واي فاي) Wi-Fi يقوم هاتفك بحفظ إعدادات هذه الشبكة تلقائيًا ومنها كلمة السر لتسهيل الوصول إلى هذه الشبكة في المستقبل، ولكن المشكلة تظهر عندما تريد الوصول إلى كلمة المرور الخاصة بإحدى الشبكات التي اتصلت بها، حيث لا يقدم نظام أندرويد طريقة مباشرة لذلك.

في بعض الأحيان قد تنسى كلمة مرور شبكة الواي فاي الخاصة بك وتحتاج لتوصيل جهاز ثانٍ بها، أو تريد مشاركة كلمة المرور مع أي ضيف يزورك في منزلك، أو ربما تريد تغيرها، ولكن المشكلة أنه بعد أن تتصل بالشبكة لا يمكنك الوصول إلى كلمة المرور في هواتف أندرويد.

لحسن الحظ؛ سهلت جوجل في نظام أندرويد 10، أو أي إصدار أحدث عملية الوصول إلى كلمات مرور شبكات الواي فاي المحفوظة في هاتفك مباشرة من الإعدادات، ومشاركتها مع الآخرين بسرعة من خلال (رمز الاستجابة السريعة) QR Code.

ولكن إذا كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد 9، أو إي إصدار أقدم فلن يمكنك الوصول إلى كلمات مرور شبكات الواي فاي التي اتصل بها هاتفك سابقك إلا عن طريق استخدام أحد التطبيقات الخارجية التي تتيح لك ذلك، ولكن هناك الكثير من هذه التطبيقات تتطلب إجراء عملية (كسر حماية الهاتف ) Rooting، وهو أمر لا يُوصى به أمنيًا.

فيما يلي سنستعرض كيفية الوصول إلى كلمات مرور شبكات الواي فاي المحفوظة في هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد بطريقة آمنة:

أولًا، في نظام أندرويد 10:

انتقل الإعدادات في هاتف أندرويد.

اضغط على خيار (الشبكة والإنترنت) Network & internet.

اضغط على خيار (واي فاي) Wi-Fi.

مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الشبكات المحفوظة) Saved Networks؛ اضغط عليه، ستظهر لك قائمة تضم جميع شبكات الواي فاي المحفوظة في هاتفك.

اضغط على اسم الشبكة التي تريد الوصول إلى كلمة المرور الخاصة بها.

ستظهر لك قائمة تضم تفاصيل الشبكة، اضغط على خيار (مشاركة) Share.

سيظهر لك طلب للتحقق من هويتك باستخدام رقم التعريف الشخصي PIN أو بصمة الإصبع؛ لإنشاء رمز الاستجابة السريعة باستخدام اسم شبكة الواي فاي وكلمة المرور.

بمجرد التحقق من هويتك سيظهر لك كود QR في شاشة هاتفك يمكن لأي شخص مسحه بكاميرا هاتفه للاتصال بشبكة الواي فاي تلقائيًا، وذلك دون الحاجة إلى إدخال اسم الشبكة أو كلمة المرور.

كما ستجد كلمة المرور مدرجة أيضًا في نص عادي تحت رمز QR، بحيث يمكنك نسخها إذا أرادت.

ثانيًا؛ في نظام أندرويد 9:

إذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 أو أي إصدار أقدم، فإن الطريقة الوحيدة لعرض كلمات مرور شبكات الواي فاي المحفوظة، هي: استخدام تطبيق خارجي.

1- تطبيق (WiFi Password):

يتيح لك تطبيق (WiFi Password) الوصول إلى كلمات مرور شبكات الواي فاي المحفوظة بسهولة، وذلك عن طريق تحديد اسم الشبكة ومشاركة أي منها، كما يعمل التطبيق على فحص أمان الشبكة التي تحاول الاتصال بها.

2- تطبيق Wifi Password Recovery:

يتيح لك تطبيق (Wifi Password Recovery) الوصول إلى بيانات شبكات الواي فاي التي اتصل بها هاتفك سابقًا ومنها كلمات المرور، كما يمكنك مشاركة هذه البيانات مع الآخرين بسهولة.